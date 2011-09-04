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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۳۴

دولت باید از تمامی ظرفیت‌های انسانی استفاده کند

دولت باید از تمامی ظرفیت‌های انسانی استفاده کند

عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دولت باید از تمامی ظرفیت های انسانی استفاده کند گفت: نخبگان دانشگاهی و حوزوی می توانند در جهت پیشرفت برنامه های دولت موثر واقع شوند.

محمد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به نفع دولت است تا از ظرفیت های حوزه و دانشگاه استفاده کند، گفت: در قوه مجریه بخشی از ظرفیت های بالقوه حضور دارند در صورتی که ما نیروهای بسیار خوش فکر و کارآمد دیگری  داریم که می توانند در جهت  پیشرفت و توسعه کشور موثرواقع شوند.

وی ادامه داد: نخبگان دانشگاهی و حوزوی می توانند در امور اجرایی کمک رسان قوه مجریه باشند، زیرا ایده ها و نظرات آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است به همین دلیل قوه مجریه باید حضور خود را در مجامع علمی پررنگ تر کند.
 
این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره  بر توجه دولت به  نقش نخبگان و اساتید تاکید کرده اند خاطرنشان کرد: توصیه معظم له به هئیت دولت برای این بود که قوه مجریه از تمامی ظرفیت های انسانی استفاده کند زیرا ظرفیت های  انسانی از سرمایه های کلان هر کشور شناخته می شوند و نباید این سرمایه ها را از دست داد.

عضو شورای مرکزی جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی توصیه رهبری به دولت را توصیه ای مهم و سازنده دانست و گفت: دولت باید توجه ویژه ای به توصیه های مقام معظم رهبری داشته باشد و این توصیه ها را باجدیت تمام دنبال و پیگیری کند.

مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت با ایشان، تصریح کردند: حضور کم رنگ در میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی از نقاط ضعف دولت است که به خصوص باید در مورد مسائل مهم اقتصادی این ضعف دولت برطرف شود.
 
کد مطلب 1398513

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