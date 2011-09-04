  1. استانها
  2. تهران
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۳

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

رشد اقتصادی پاکدشت در گرو استفاده درست از ظرفیتهای آن است

رشد اقتصادی پاکدشت در گرو استفاده درست از ظرفیتهای آن است

پاکدشت - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران اظهار داشت: رشد اقتصادی شهرستان پاکدشت در گرو استفاده درست از ظرفیتهای آن است.

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراسم بهره برداری از چند طرح عمرانی شهرستان پاکدشت در هفته دولت افزود: اگر به درستی از ظرفیتهای بالقوه شهرستان شهرستان پاکدشت استفاده شود چشم انداز و افق روشنی در زمینه رشد اقتصادی در انتظار این منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به وجود پنج شهرک صنعتی در پاکدشت گفت: وجود این شهرکهای مهم در پاکدشت در رشد اقتصادی و اشتغالزایی استان تهران تأثیر گذار است و می تواند شهرستان پاکدشت را به قطب صنعتی استان تبدیل کند.

این مسئول ادامه داد: احداث 14 هزار واحد مسکونی مهر در شهرستان پاکدشت، یکی از طرحهای ماندگار و بزرگ در استان تهران تلقی می شود و در صورتی که به بهره برداری کامل برسند ظرفیت بالایی از مسکن شهروندان حواشی استان تهران را تأمین خواهد کرد.

وی بیان داشت: بهره برداری از پروژه های مسکن مهر شهرستان پاکدشت می تواند این منطقه را در آینده ای نزدیک به مرکز ثقل مهاجرت معکوس از شهر تهران تبدیل کند.

کد مطلب 1398519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها