جمهوری چک امیدهای اسکاتلند را بر باد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چک در گروه نهم رقابت های مقدماتی یورو 2012 در زمین اسکاتلند با تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داد. تیم اسکاتلند ابتدا با گل دقیقه 45 "کنی میلر" از میهمان خود پیش افتاد اما "یاروسلاو پلاسیل" در دقیقه 78 گل تساوی را به ثمر رساند. "دارن فلچر" اسکاتلند را در دقیقه 82 پیش انداخت و در حالی که بازی در وقت های اضافه پیگیری می شد، "دنی ویلسون" بر روی "یان رزک" مرتکب خطای پنالتی شد و "مایکل کادلچ" گل تساوی را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه اسکاتلند کرد.

اسکاتلندی ها که با این تساوی خانگی تقریبا شانس صعود به مرحله پایانی رقابت ها را از دست داده اند معتقد بودند که "رزک" در محوطه جریمه این تیم شیرجه زده و داور را فریفته است.