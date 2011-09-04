سرانه فضای ورزشی 7 شهر مازندران بیش از یک متر است

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برنامه ریزیهای در حال انجام و فضاهای ورزشی در دست ساخت، سرانه ورزشی در سایر شهرستانهای این استان به یک متر مربع خواهد رسید.

وی به مشارکت فعالانه بخش خصوصی و دولتی در افزایش سرانه فضاهای ورزشی اشاره و تصریح کرد: هم اکنون از مجموع میانگین سرانه 80 سانتی مترمربعی فضای ورزشی مازندران، حدود13 سانتی متر توسط ادارات و نهادهای دولتی و 44 سانتی متر توسط بخش خصوصی و مابقی توسط اداره کل تربیت بدنی مازندران ساخته شده است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران، درخصوص طرح های افتتاح شده این اداره کل درهفته دولت امسال اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت، 31 طرح ورزشی افتتاح و سرانه ورزشی این استان به 80 سانتی متر افزایش یافته است.

پریچهره ادامه داد: این طرحها در 25 روستا و شش شهر مازندران با 270 هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: برای افتتاح این تعداد طرح ورزشی بیش از 21 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران یادآور شد: علاوه بر افتتاح 31 طرح ورزشی در این مدت، یک مجموعه ورزشی توسط بخش خصوصی با 30 میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان آمل افتتاح شد.