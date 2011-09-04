  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۹

پریچهره اعلام کرد:

سرانه فضای ورزشی 7 شهر مازندران بیش از یک متر است

سرانه فضای ورزشی 7 شهر مازندران بیش از یک متر است

ساری - خبرگزاری مهر : مدیر کل تربیت بدنی مازندران گفت: هم اکنون از مجموع 19شهرستان مازندران، سرانه فضاهای ورزشی در هفت شهرستان این استان به بیش از یک متر مربع افزایش یافته است.

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برنامه ریزیهای در حال انجام و فضاهای ورزشی در دست ساخت، سرانه ورزشی در سایر شهرستانهای این استان به یک متر مربع خواهد رسید.

وی به مشارکت فعالانه بخش خصوصی و دولتی در افزایش سرانه فضاهای ورزشی اشاره و تصریح کرد: هم اکنون از مجموع میانگین سرانه 80 سانتی مترمربعی فضای ورزشی مازندران، حدود13 سانتی متر  توسط ادارات و نهادهای دولتی و 44 سانتی متر توسط بخش خصوصی و مابقی توسط اداره کل تربیت بدنی مازندران ساخته شده است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران، درخصوص طرح های افتتاح شده این اداره کل درهفته دولت امسال اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت، 31 طرح ورزشی افتتاح و سرانه ورزشی این استان به 80 سانتی متر افزایش یافته است.

پریچهره ادامه داد: این طرحها در 25 روستا و شش شهر مازندران با 270 هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: برای افتتاح این تعداد طرح ورزشی بیش از 21 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران یادآور شد: علاوه بر افتتاح 31 طرح ورزشی در این مدت، یک مجموعه ورزشی توسط بخش خصوصی با 30 میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان آمل افتتاح شد.

کد مطلب 1398523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها