توسعه ورزش در بین دانشجویان از اولویتهای مهم دانشگاه علمی و کاربردی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کریمی نژاد شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای جامع علمی کاربردی سراسر کشور، با اشاره به تحصیل 450 هزار نفر دانشجو در 800 مرکز جامع علمی و کاربردی افزود: توسعه ورزش در بین دانشجویان در این دانشگاه با جدیت و برنامه ریزی خاص و مدون در حال انجام است و تا به امروز دستاوردهای خوبی کسب شده است.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان با حضور در رقابت های ورزشی ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی خود را پرورش دهند و زمینه را برای موفقیت خود در حوزه های مختلف فراهم می سازند، ادامه داد: دانشگاه علمی و کاربردی به ورزش از دو دیدگاه آموزش و تخصصی رشته های مختلف ورزشی و یکی از فعالیت های فوق برنامه دانشجویی نگریسته و برای هریک برنامه ریزی گسترده ای دارد.

کریمی نژاد با بیان اینکه دانشگاه علمی و کاربردی توجه ویژه به ورزش قهرمانی دارد، افزود: این دانشگاه در کنار برگزاری مستقل مسابقات و المپیادهای ورزشی در مجامع ملی و بین المللی حاضر شده و به رقابت در عرصه های مختلف می پردازد.

معاون دانشجویی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، افزود: ورزش علاوه بر تقویت ابعاد جسمانی به تقویت ابعاد روحانی و اخلاقی نیز کمک شایانی کرده و تاثیر بسیاری در شکل گیری و رشد ابعاد شخصیتی دانشجویان می تواند داشته باشد.