دانشگاه جامع علمی کاربردی علم ورزش کشور را عملیاتی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی شامگاه شنبه در پیامی به دومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، با تاکید بر اینکه ورزش نقش تاثیرگذار در توسعه و ارتقا سطح کارایی دانشجویان دارد، افزود: در حال حاضر مراکز علمی کاربردی در زمینه رشته های تخصصی ورزشی فعالیت می کنند که در راه ترویج ورزش حرفه ای کشور، بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه توسعه ورزش نیازمند بهره مندی از دانش روز و کاربردی است، افزود: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی نقشی موثر در پیشبرد ورزش کشور دارند و باید به این جایگاه توجه ویژه صورت بگیرد.

عباسی افزود: برگزاری المپیادهای ورزشی در جامعه دانشگاهی، ارزشی بیش از یک رقابت و کسب عنوان دارد و پالایش روح و روان دانشجویان از نتایج پربار چنین رویدادی محسوب می شود.



وزیر ورزش و جوانان، نقش جوانان بویژه دانشجویان را در پیشرفت و شکوفایی کشور انکارناپذیر توصیف کرد و گفت: از این جوانان انتظاری فراتر از حضور در میادین ورزشی رفته و امید می رود نقش بی بدیل خود را در خودکفایی تربیت بدنی و ورزش کشور ایفا کنند.

عباسی افزود: بالاتر از همه این موارد، بعد اخلاقی عرصه ورزش در میان ایرانیان است و کسب عناوین قهرمانی فقط در کنار ارزشهای اخلاقی و منش پهلوانی است که ماندگار می شود.

وی نیاز امروز جامعه ایران را به جوانان تحصیل کرده و سالم و تندرست عنوان کرد و گفت: دانشجویان ورزشکار نقش تاثیرگذار و اساسی در بسط و گسترش ورزش در جامعه دارند.