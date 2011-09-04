صاحبان 19واحد نانوایی متخلف در آمل جریمه شدند

ابراهیم عمرانی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمده تخلف این واحدها کم فروشی، نامرغوبی در پخت نان، ایجاد نارضایتی در مردم ، تعطیلی خود سرانه و عدم رعایت بهداشت بوده است.

وی افزود: صاحبان واحدهای متخلف در مجموع به پرداخت حدود 11 میلیون و400 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

دبیر کمیسیون تعزیرات ویژه گندم، آرد و نان آمل اضافه کرد: پروانه کسبی و مجوز سه واحد شهری و روستایی به دلیل تکرار تخلفات لغو شد.

عمرانی تبار با بیان اینکه کیفیت در پخت نان یکی از دغدغه های جدی دولت و خواست مردم است تاکید کرد: این کمیسیون با جدیت و نظارت مستمر ماموران کمیسیون تعزیرات در جهت افزایش کیفیت نان مردم تلاش می کند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه به علت کمی ماندگاری نان و پخت نامرغوب آن بخش زیادی از آن دورریز می شود، اضافه کرد: دور ریز ضایعات نان در واقع سرمایه های کشور است که به صورت یارانه ای دولت برای آن هزینه های زیادی متحمل می شود.

در شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل، 407 واحد نانوایی شهری و روستایی فعال است.