نفاق نسبت به کفر بیشتر به اسلام ضربه زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طائب صبح یکشنبه در جمع پرسنل پایور و وظیفه سپاه استان و ناحیه زنجان، با اشاره به انتشار سی دی "ظهور نزدیک است" این سی دی را از تحرکات جریان انحرافی دانست و افزود: انتشار این سی دی در جهت منافع شوم دشمنان انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: حضرت ولی عصر (عج) زمانی ظهور می کند که نیروهای عادلی در جهان باشند و در حکومت عدل ایشان نمی توان افراد غیرمتخصص و متعهد را جذب کرد.

حجت الاسلام طائب، به اقدامات جریان انحرافی اشاره کرد و اظهار داشت: این جریان به دنبال بازداشتن کاری است که مردم ولایتمدار ایران اسلامی در طول 32 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی، پیگیر آن بودند تا کشور را آماده کرده و آن را به دست صاحب اصلی آن "حضرت ولی عصر (عج)" تحویل دهند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه افرادی بودند که در ابتدا از نیکان بودند اما در پایان به عاقبت شری گرفتار شدند افزود: یاد مرگ را نباید از نظرها دور داشت چراکه این موضوع انسان را از کج روی ها و خطاها باز می دارد.

حجت الاسلام طائب، استفاده از سیستم های امنیتی و اطلاعاتی از جمله راهکارهای مقابله با کفار و منافقین است که نباید از آن غافل شد.

وی در ادامه با اشاره به شاخصه نیروهای امنیتی ادامه داد: اعتقاد بیشتر به نظام، زیرکی و هوش بالا و فرا گرفتن آموزش های لازم، سه شاخصه مهم نیروهای امنیتی محسوب می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه ، وجود امنیت در جامعه را لازم و ضروری دانست و افزود: وجود امنیت موجب پیشرفت و تعالی کشور و همچنین استقرار ایمان در جامعه خواهد شد.