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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

حجت الاسلام طائب:

نفاق نسبت به کفر بیشتر به اسلام ضربه زده است

نفاق نسبت به کفر بیشتر به اسلام ضربه زده است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه گفت: بعد از پیامبر عظیم الشان، ضربه ای که اسلام از نفاق خورده از کفر کمتر خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طائب صبح یکشنبه در جمع پرسنل پایور و وظیفه سپاه استان و ناحیه زنجان، با اشاره به انتشار سی دی "ظهور نزدیک است" این سی دی را از تحرکات جریان انحرافی دانست و افزود: انتشار این سی دی در جهت منافع شوم دشمنان انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: حضرت ولی عصر (عج) زمانی ظهور می کند که نیروهای عادلی در جهان باشند و در حکومت عدل ایشان نمی توان افراد غیرمتخصص و متعهد را جذب کرد.

حجت الاسلام طائب، به اقدامات جریان انحرافی اشاره کرد و اظهار داشت: این جریان به دنبال بازداشتن کاری است که مردم ولایتمدار ایران اسلامی در طول 32 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی، پیگیر آن بودند تا کشور را آماده کرده و آن را به دست صاحب اصلی آن "حضرت ولی عصر (عج)" تحویل دهند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه افرادی بودند که در ابتدا از نیکان بودند اما در پایان به عاقبت شری گرفتار شدند افزود: یاد مرگ را نباید از نظرها دور داشت چراکه این موضوع انسان را از کج روی ها و خطاها باز می دارد.

حجت الاسلام طائب، استفاده از سیستم های امنیتی و اطلاعاتی از جمله راهکارهای مقابله با کفار و منافقین است که نباید از آن غافل شد.

وی در ادامه  با اشاره به شاخصه نیروهای امنیتی ادامه داد: اعتقاد بیشتر به نظام، زیرکی و هوش بالا و فرا گرفتن آموزش های لازم، سه شاخصه مهم نیروهای امنیتی محسوب می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه ، وجود امنیت در جامعه را لازم و ضروری دانست و افزود: وجود امنیت موجب پیشرفت و تعالی کشور و همچنین استقرار ایمان در جامعه خواهد شد. 

کد مطلب 1398529

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