جزئیات تامین آب، برق و گاز مسکن مهر در پرند

سعید صابونی در گفتگو با مهر درباره تامین زیرساختای مسکن مهر در این شهر، گفت: درحال حاضر زیرساختهای آب، برق، آب و فاضلاب به مسکن مهر وارد شده است اما سرعت ساخت آنها به ساخت و ساز مسکن مهر نمی رسد، چون ساخت مسکن مهر در شهر جدید پرند تمام شده است اما این تاسیسات به تازگی به شهر وارد شده اند.

مدیرعامل شهر جدید پرند بابیان اینکه این تاسیسات باید سرعت خود را به مسکن مهر برسانند، افزود: از فاز 3 به بعد که مسکن مهر در آن ساخته شده، عملیات تامین زیرساختها به پایان نرسیده است که باید به زودی تمام شود.

وی با بیان اینکه کل متراژ شبکه خطوط گاز شهر جدید پرند 196 کیلومتر است، اظهار داشت: از این تعداد 14 کیلومتر طول به اجرا رسیده و در خطوط فاضلاب هم از 180 کیلومتری که باید به اجرا می رسید، تنها 35 کیلومتر به پایان رسیده است.

صابونی با اشاره به اینکه تصفیه خانه فاضلاب در شهر جدید پرند هنوز به اجرا نرسیده است، گفت: در بخش توزیع آب باید 200 کیلومتر طول آبرسانی انجام گیرد که از این میزان تنها 42 کیلومتر اجرایی شده است.

مدیرعامل شهر جدید پرند درباره تامین برق در شهر جدید پرند، اظهار داشت: تامین برق در 600 کیلومتر طول شامل 20 کیلووات باید به اجرا برسد که 35 کیلومتر طول شامل 20 کیلووات به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اینکه برق فعلا در معابر اصلی وارد شده است، بیان کرد: پس از معابر اصلی، برق به معابر فرعی و سپس به شعبات می رسد اما گاز و آب و فاضلاب هنوز به این مراحل هم نرسیده اند.

صابونی با اشاره به مصوبه هیات دولت و تصمیم نامه نمایندگان رئیس جمهور برای تامین هزینه زیرساخت های مسکن مهر، بیان کرد: براین اساس هزینه های آب و فاضلاب و برق بصورت یک سوم اعتبارات استانی، یک سوم وزارتخانه ای و یک سوم ملی تامین می شود و تامین هزینه ها فقط برعهده وزارت راه و شهرسازی نیست.

مدیرعامل شهرجدید پرند با اشاره به تامین هزینه گاز رسانی مسکن مهر، افزود: برای خدمات زیربنایی گاز و مخابرات وزارت راه و شهرسازی هیچ تعهدی ندارد و کلیه هزینه ها باید از سوی وزارتخانه آنها تامین شود.

وی درباره تعهدات این شرکتها برای تامین زیرساختهای مسکن مهر، گفت: آب و فاضلاب قراردادی را برای اتمام پروژه در شهر جدید پرند به امضا رسانده است و دیگر زیرساختها زمانی را برای اتمام این پروژه ها تعریف نکرده اند.