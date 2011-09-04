گزارش آژانس؛ معدود نکات مثبت با ادامه روند دوپهلوگویی

در این گزارش، آژانس تلاش کرده با گنجانیدن کم رنگ نکات مثبت و اعتماد برانگیز از اتهام همیشه تهران درباره عدم رعایت "صداقت و بی طرفی" فرار کند. آژانس در گزارش خود ضمن اشاره به دیدار 14 تا 19 اوت 2011 معاون مدیر کل در امور پادمانی از نیروگاه هسته ای بوشهر، کارخانه های غنی سازی در نطنز و فوردو، راکتورIR-40 و کارخانه تولید آب سنگین (HWPP) اراک، تاسیسات تبدیل و ساخت سوخت اصفهان و دسترسی به تاسیسات تحقیق و توسعه بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته تلاش کرده تا از اتهام "جانبداری از غرب" دور شود، اما این امر فقط یک تلاش حداقلی است.

نگرش مثبتی که آژانس در رابطه با برنامه هسته ای ایران در گزارش گنجانده تنها به برنامه دیدار مقام این نهاد از چند مکان هسته ای مربوط می شود، اما موانعی که این نهاد در رابطه با برنامه هسته ای ایران در گزارش برشمرده به موارد متعددی مربوط می شود.



آژانس در واقع در گزارش خود سعی کرده تا اقدام مثبت جمهوری اسلامی در راستای اجازه به ورود بازرسان به حساس ترین بخش های برنامه هسته ای خود را یک پروسه "غیر اقدامی" تلقی کند. این نهاد بر آن است تا نشان دهد که ایران با این اقدام صرفاً موافقت خود را با کارهای روتین بازرسی اعلام کرده، اما مخالفت تهران با هرگونه تعلیق در فعالیت های اصلی غنی سازی تلاش برای توقف جریان امور در آینده است.



در واقع توافق با انجام بازرسی در این گزارش نه به معنای همکاری بلکه به معنای همراهی با جریان امور روزانه آژانس و وظایف تدوین شده از سوی این نهاد برای اعضا تلقی شده در حالی که وین در تلاش است تا با پیش کشیدن مخالفت های تهران در دیگر حوزه ها روند حاکم بر برنامه هسته ای ایران را غیر عادی نشان دهد.



به نظر می رسد این بار نیز گزارش آژانس درباره ایران حلقه ارتباط گزارش های قبلی با گزارش آتی باشد و در آن نکاتی گنجانده شده که نمی تواند اساسی برای اقدام از سوی طرف های درگیر در این موضوع باشد. "مارک فیتزپاتریک" کارشناس خلع سلاح هسته ای در مؤسسه (IISS) در لندن درباره این گزارش آژانس می گوید: این بار در گزارش آژانس بازید از فوردو مثبت اعلام شده، اما نگرانی هایی نیز درباره میزان غنای 20 درصد اعلام شده است.



فیتزپاتریک نیز عقیده دارد که گزارش این دوره با توجه به دید مثبت و منفی نمی تواند اساسی برای نتیجه گیری باشد، اما در عین حال به عقیده فیتزپاتریک انتقال سانتیفیوژها به فوردو می تواند آمریکا و اسرائیل را به این نتیجه برساند که ایران برنامه بزرگی برای ساخت بمب اتمی در سر دارد.



این روند در حالی است که جریان رسانه ای غرب پس از انتشار این گزارش در صدد برآمده تا بدون اشاره به همکاری ایران با آژانس بار دیگر از تحت الشعاع قرار گرفتن این گزارش به سبب تحولات منطقه ای جلوگیری کرده و آن را بعنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی کند.



"گزارش آژانس درباره برنامه های مشکوک هسته ای ایران"، "شواهد معتبر درباره نظامی بودن برنامه هسته ای ایران "، و "نگرانی فزاینده آژانس از برنامه اتمی تهران"؛ مهمترین سر فصل هایی هستند که رسانه های غربی از جمله سی. ان .ان. در تلاش هستند با طرح آنها بار دیگر دست به جنجال آفرینی بزنند.

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حسین امیری