جزئیات تغییرات ساختاری وزارت علوم/ سرنوشت ادارات بورس و دانشجویان داخل

به گزارش خبرنگار مهر، ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستخوش تغییراتی شده که بر اساس آن معاونت دانشجویی این وزارتخانه حذف و جای خود را به سازمان امور دانشجویان می دهد.
علی اکبر متکان معاون وزیر علوم از تشکیل چارت سازمان امور دانشجویان همزمان با رسمیت یافتن این سازمان خبر داد و گفت: سازمان امور دانشجویان متشکل از سه معاونت تا مهر ماه در محلی در مرکز تهران مستقر می شود.
وی افزود: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بر اساس مصوبات شورای انتقال به شهریار انتقال پیدا کرده و محل سابق این سازمان در تهران به سازمان امور دانشجویان اختصاص پیدا می کند.
به گزارش مهر، اداره کل امور دانشجویان داخل و اداره کل امور بورس و دانشجویان خارج در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو اداره کل زیرمجموعه معاونت دانشجویی بوده که از مجموعههای پر مخاطب با ارباب رجوع قابل توجه در وزارت علوم هستند.
همزمان با حذف معاونت دانشجویی از ساختار وزارت علوم و قرارگیری سازمان امور دانشجویان در ساختار این وزارتخانه، سرنوشت این دو اداره کل پرمخاطب قابل بررسی است.
حسن مسلمی نائینی - مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت این اداره کل گفت: امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم همزمان با تشکیل سازمان امور دانشجویان، در زیرمجموعه این سازمان فعالیت خود را ادامه میدهد.
مسلمی نائینی افزود: مأموریتهای اداره کل بورس وزارت علوم زیر پوشش یکی از معاونتهای سازمان امور دانشجویان پیگیری میشوند.
مجتبی بذرافشان مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم نیز درباره اداره کل تحت مدیریت خود به مهر گفت: مأموریتهای مجموعهای که در حال حاضر تحت عنوان اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم فعالیت میکند، در پی تشکیل سازمان امور دانشجویان، در قالب این سازمان پیگیری میشوند.
بذرافشان افزود: اینکه مأموریتهای اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ذیل کدام معاونت سازمان امور دانشجویان قرار گیرد در دست بررسی است.
به گزارش مهر، فعالیت سازمان امور دانشجویان به گفته معاون اداری مالی وزارت علوم از مهر ماه در محل سابق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در مرکز تهران آغاز میشود.
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