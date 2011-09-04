پیکر نماینده ساوه در بهارستان تشییع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دقایقی قبل پیکر حجت الاسلام حسین اسلامی نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در محوطه ساختمان مجلس بهارستان از مقبره شهدای گمنام تا درب مجلس بر دستان نمایندگان مجلس و خانواده وی تشییع شد.

علی لاریجانی و اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز در این مراسم حضور داشتند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی روز گذشته بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

اسلامی از سوی مردم شریف ساوه و زرندیه در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی حضور داشت.

وی در دوره هشتم سخنگویی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را برعهده داشت.