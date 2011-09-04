کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییراتی که در دوره جدید آزمون نیمه متمرکز دکتری اعمال می‌شود، گفت: در برنامه ریزی برای دوره بعدی آزمون نیمه متمرکز دکتری در پی آن هستیم که نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنیم.

وی در تشریح آنچه که تحت عنوان رفع نقاط ضعف در برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری نام می‌برد، گفت: وقتی اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری را برگزار کردیم برخی می‌گفتند چون زبان خارجه به صورت عمومی بوده است افرادی که تسلط زیادی روی زبان خارجه داشتند و احیاناً در آن رشته‌ای که شرکت کرده بودند تخصص‌شان کمتر بوده است، شاید می‌توانستند قبول شوند.

کامران دانشجو افزود: بنابراین آزمون نیمه متمرکز دکتری را به سمت تخصصی شدن می‌بریم، مانند آن چیزی که در کارشناسی ارشد داریم برگزار می‌کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم دوره بعدی آزمون نیمه متمرکز دکتری را به صورت تخصصی‌تر برگزار کنیم یعنی به آن سمت برویم که بتوانیم به صورت رشته‌ای یا گروهی عمل کنیم.

کامران دانشجو در این گفتگو وقتی می خواست از تعداد این گروهها در دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری صحبت کند، تعدادی قطعی اعلام نکرد و گفت: "به عنوان مثال در 15 گروه"

وی در توضیح بیشتر به مهر گفت: برنامه ریزی که برای درسهای تخصصی در دوره بعدی آزمون نیمه متمرکز در حال انجام هستیم برای بیش از 100 رشته است.

وزیر علوم یکی از گامها برای تخصصی‌تر شدن آزمون نیمه متمرکز دکتری را ایجاد بانک سوال برای درسهای تخصصی رشته‌های مختلف عنوان کرد و به مهر گفت: در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال گذشته نیز تا مرحله آخر آمدیم و بانک‌های سوال را ایجاد کردیم. بنابراین دیگر مشکل خاصی نباید داشته باشیم برای اینکه بتوانیم آزمون نیمه متمرکز را به صورت رشته‌ای برگزار کنیم.

کامران دانشجو خاطرنشان کرد: به عنوان مثال هر چند دکتری رشته مکانیک دارای چندین گرایش است اما آزمون نیمه متمرکز برای این رشته گرایشها را تحت عنوان آزمون دکتری رشته مکانیک برگزار می‌کنیم.

به گزارش مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین ماه 90 در 32 شهر کشور و61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی و 107 کد رشته برگزار شد.