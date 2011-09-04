امحای سه تن مواد خوراکی تاریخ گذشته در بوشهر

رضوانه بهرسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمده این موادغذایی شامل مواد لبنی و بیسکویت بوده که پس از جمع آوری و در سایت دفن زباله معدوم شده است .

وی با بیان اینکه این مواد خوراکی تاریخ گذشته طی بازدیدهای مستمر این مرکز کشف شده، اظهارداشت: این روند به طور مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفین برابر ماده 13 قانون بهداشت محیط و مواد غذایی برخورد خواهد شد .

رئیس مرکز بهداشتی درمانی نبی‌اکرم (ص) گفت: متخلفین برابر قانون جریمه و بعضا تحویل مراجع قضایی نیز خواهند شد.