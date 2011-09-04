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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

بهرسی خبر داد:

امحای سه تن مواد خوراکی تاریخ گذشته در بوشهر

امحای سه تن مواد خوراکی تاریخ گذشته در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشتی درمانی نبی‌اکرم (ص) گفت: بیش از سه تن مواد خوراکی تاریخ گذشته و فاسد از یکی از شرکتهای پخش مواد غذایی در بوشهر جمع آوری و امحا شد.

رضوانه بهرسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمده این موادغذایی شامل مواد لبنی و بیسکویت بوده که پس از جمع آوری و در سایت دفن زباله معدوم شده است.

وی با بیان اینکه این مواد خوراکی تاریخ گذشته طی بازدیدهای مستمر این مرکز کشف شده، اظهارداشت: این روند به طور مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفین برابر ماده 13 قانون بهداشت محیط و مواد غذایی برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشتی درمانی نبی‌اکرم (ص) گفت: متخلفین برابر قانون جریمه و بعضا تحویل مراجع قضایی نیز خواهند شد.

بهرسی تاکید کرد: مردم هنگام خرید مواد غذایی تاریخ مصرف درج شده روی آنها را به دقت بررسی کنند.

کد مطلب 1398540

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