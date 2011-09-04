زمان انتشار نتایج نهایی کنکور سراسری 90 / پذیرش 586 هزار نفر

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاهها، 586 هزار نفر در آزمون سراسری سال 90 پذیرفته می شوند.

وی اضافه کرد: نتایج آزمون سراسری سال 90 در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند که با احتساب تعداد حاضرین در جلسه 90.5 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند. در نهایت 66 درصد کل داوطلبان در مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند.