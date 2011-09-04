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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۸

زمان انتشار نتایج نهایی کنکور سراسری 90 / پذیرش 586 هزار نفر

زمان انتشار نتایج نهایی کنکور سراسری 90 / پذیرش 586 هزار نفر

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام زمان انتشار نتایج کنکور سراسری سال 90 گفت: نتایج آزمون سراسری سال 90 تا روز یکشنبه 20 شهریور ماه اعلام می شود.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاهها، 586 هزار نفر در آزمون سراسری سال 90 پذیرفته می شوند.

وی اضافه کرد: نتایج آزمون سراسری سال 90 در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  اعلام می شود.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند که با احتساب تعداد حاضرین در جلسه 90.5 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند. در نهایت 66 درصد کل داوطلبان در مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند.

کد مطلب 1398542

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