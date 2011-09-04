«شور و شیرین» مجوز نشر گرفت

ایوب بهرام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این مجموعه از حدود چهار ماه پیش در اداره کتاب وزارت ارشاد در دست بررسی بود و اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده است.
وی که تاکنون برخی از این داستانهای کوتاهش را در مجلات محلی خوزستان مانند کارون، فرهنگ و نور خوزستان منتشر کرده است، درباره اولین کتابش افزود: حدود 5 داستان کتاب «شور و شیرین» نیمه بلند و مابقی کوتاه هستند.
این داستاننویس همچنین درباره تِم این مجموعه گفت: داستانهای «شور و شیرین» در واقع برگرفته از زندگی مردم خوزستان است و میتوان آنها را رئالیستی به شمار آورد. داستانها عموماً مارکدار هستند؛ به این معنا که میتوان از محیطی که ماجرای داستانها در آن رخ میدهد، فهمید که فضای داستانها جنوبی است.
به گفته بهرام، مجموعه داستان «شور و شیرین» که شامل 12 داستان کوتاه است، تا یک ماه دیگر در 104 صفحه از سوی انتشارات «اهواز» روانه بازار کتاب خواهد شد.
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