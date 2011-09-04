مهلت شرکت در جشنواره «نقد کتاب» تا پایان تابستان تمدید شد

علی اوجبی، دبیر علمی هشتمین دوره از جشنواره «نقد کتاب» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجربه برگزاری دوره‌های پیشین جشنواره نشان داد که برپایی مراسم اختتامیه و اهدای جوایز همزمان با هفته کتاب باعث می‌شود، این اتفاق ادبی تحت تاثیر برنامه‌های متنوع هفته کتاب قرار گیرد و بازتاب مطلوب را نداشته باشد.

وی ادامه داد: البته یکی دیگر از دلایل کمرنگ بودن بازتاب جشنواره «نقد کتاب» که شاید منجر به این شده که برخی از منتقدان و پژوهشگران ادبی هنوز هم آنطور که باید و شاید از آن مطلع نباشند، این است که به دلیل کافی نبودن منابع مالی برای ما امکان هزینه کردن بهینه در زمینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی نبوده است.

دبیر علمی جشنواره «نقد کتاب» دلایل مطرح شده را باعث تغییر زمان اختتامیه از آبان به دی ماه و همزمانی آن با هفته پژوهش دانسته و گفت: پیش از این، آخرین مهلت دریافت آثار پایان مرداد بود که به دلیل اینکه هنوز هم آثار به دستمان می‌رسید، تصمیم گرفتیم این فرصت را تا پایان تابستان تمدید کنیم.

اوجبی افزود: با پایان مهلت دریافت آثار کار داوری آغاز خواهد شد و یکی دیگر از دلایل تغییر زمان اختتامیه هم این بود که داوری در فرصت بیشتر و با دقت نظر بالاتری انجام گیرد. از آنجا که داوران جشنواره نباید از بین کسانی باشند که آثارشان به دبیرخانه رسیده است، به همین دلیل هیئت داوران آخر تابستان نهایی خواهند شد.

وی درباره برنامه‌های اختتامیه توضیح داد: البته هنوز برنامه‌ریزی نهایی مراسم اختتامیه انجام نشده است، ولی از آنجا که در نظر داریم یک جلسه علمی باشد، به همین منظور از سخنرانی چند نفر از برگزیدگان و صاحب‌نظران حوزه نقد و نظر بهره خواهیم برد.

این پژوهشگر اضافه کرد: امسال با مراجعه به مراکز دانشگاهی و پژوهشی تعدادی از نشریات که در آنها به نقد ادبی نیز توجه می‌شود، شناسایی شد و به طور خاص نیز از آنها دعوت کردیم نقدهایشان را به جشنواره ارسال کنند که همین امر باعث شد امسال تنوع و تعداد آثار رسیده بالاتر برود.

دبیر علمی جشنواره «نقد کتاب» در پایان خبر داد: امسال در اختتامیه کتابی با نام «نقد برتر» ویژه آثار برگزیده دوره قبل را توزیع خواهیم کرد. همچنین سفارش انتشار چند کتاب دیگر هم در حوزه نقد داده‌ایم که در دست آماده‌سازی هستند و امیدوارم به اختتامیه برسد.