پاسخ روسیه به درخواست آمریکا برای همکاری درباره سپر موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سرگئی لاوروف" روز گذشته در حاشیه نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه به خبرنگاران گفت: آمریکا خواهان انعقاد توافقنامه ای با روسیه درباره همکاریهای دفاع موشکی است.

لاوروف با اشاره به این موضوع که روسیه همکاری موشکی آمریکا با اروپا را تهدیدی برای خود می داند، در عین حال تاکید کرد: آماده همکاریهای دوجانبه با دولت آمریکا درباره طرح و ساختار سپر ضد موشکی (اروپا) و دفع تهدیدها هستیم.

وزیر خارجه روسیه گفت: اگرچه تهدیداتی برای نیروهای مسلح روسیه در زمینه سپر موشکی در اروپا وجود دارد، اما مطمئنیم که طرح آمریکا عالی است و نیازی به ایجاد اصلاحات در این طرح نیست.

وی در رابطه با تاثیر مذاکرات سپر دفاع موشکی بر اجرای پیمان جدید استارت به اینترفکس گفت: طبق مفاد پیمان استارت، در صورتی که امنیت هر یک از دو طرف این قرارداد مورد تهدید قرار گیرد، می توان آن را فسخ کرد.

یادآور می شود روسیه مخالف همکاری موشکی آمریکا با اروپاست و آن را تهدیدی برای خود می داند و این در حالی است که پیشتر ایالات متحده اعلام کرده بود هدف از این سپر موشکی حفاظت از اروپا در برای موشکهای کشورهای دیگر از جمله ایران است که این استدلال تاکنون مورد قبول روسیه نبوده است.