لاریجانی از نماینده فقید ساوه تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام حسین اسلامی نماینده ساوه و زرندیه که در محوطه مجلس و در جوار قبور شهدای گمنام برگزار شد، طی سخنانی گفت: امروز روز بسیار سختی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ساوه و زرندیه است.

وی گفت: ما یک همکار صدیق را از دست دادیم که جای او همیشه خالی خواهد بود.

رئیس مجلس، اسلامی را فردی منضبط، دوست داشتنی و خوش خلق خواند و گفت: اسلامی در شرایط بسیار سخت با خلقی خوش با موضوعات برخورد می کرد او آرام اما فعال بود.

وی ادامه داد: آقای اسلامی نسبت به قوانین و مقررات جاری در مجلس با حساسیت و دقت عمل داشت و نسبت به کمیسیون اصل 90 که سخنگوی این کمیسیون بود فعالانه عمل می کرد و نماینده ای مسئولیت شناس بود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اسلامی دغدغه جدی برای حل مشکلات ساوه و زرندیه در مجلس داشت خاطر نشان کرد: وی مستمرا پیگیر مسائل مردم از نظر معیشتی و بیکاری جوانان بود و در سفری که به ساوه داشتم کاملا مشهود بود که ایشان نسبت به سر و سامان یافتن آنجا دغدغه دارد.

لاریجانی تاکید کرد: اسلامی نسبت به مسائل کلان کشور با دقت نظر عمل می کرد پیگیر مسائل بود و همکاری صادقانه ای از او به یادگار داریم.

وی ابراز امیدواری کرد برکاتی که اسلامی نثار ملت ایران کرده است باقیات و صالحات وی در پیشگاه الهی باشد.

وی ضمن تسلیت به مردم ساوه و خانواده حجت الاسلام اسلامی، ابراز امیدواری کرد همانطور که از وجود اسلامی بهره مند شده اند رفتن وی نیز باعث تنبه و بیداری شود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی روز گذشته بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.