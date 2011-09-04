جنگلهای ایلام سیاه پوش شدند/ خشکسالی و آتش سوزی دو عامل عمده

به گزارش خبرنگار مهر، بدن شک باید جنگلهای ایلام را جزو لیست سیاه منابع طبیعی در حال نابودی گذاشت زیرا آتش سوزی و خشسکسالی، جنگلهای استان را نابود کرده است .

ایلام در سالهای گذشته در همه فواصل دارای سرسبزی و خرمی بود ولی دیگر از آن همه سرسبزی خبری نیست .

معضل خشکسالی توام با گرد و غبار باعث شده میزان قابل توجهی از درختان بلوط استان از بین بروند ولی هنوز خبری از اقدامات نیست اما در فصل تابستان به دلایل مختلف جنلگهای استان دچار آتش سوزی می شوند که این میزان هر ساله نسبت به سالهای قبل افزایش می یابد .

استان سرسبز و کوهستانی ایلام همچون نگینی در صدف در دل کوه های سر به فلک کشیده و همیشه استوار زاگرس جای گرفته و دارای جاذبه های فراوانی برای جذب گردشگران است .

در حالی که طبیعت گردی، شاخص ترین ویژگی گردشگری در استان ایلام است ولی متاسفانه این شاخص هم به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی در حال از بین رفتن است .

انبوه درختان بلوط در ایلام جذابیت خاصی به این سرزمین بخشیده است و می توان به مهمترین آنها شامل پارک جنگلی چغاسبز، گردشگاه خوران ایوان، ششدار، تنگ دالاهوو کلم و بدره اشاره کرد که البته جنگلهای بلوط استان ایلام هم به دلیل گردو غبار و خشکسالی در حال نابودی هستند .

کاهش تولیدات زراعی و حاصلخیزی جنگلها و مراتع با افزایش خطر آتش سوزی، افزایش میزان مرگ و میر دام و طیور، خسارت به زیستگاه ماهیان و حیات وحش، کاهش ذخایر آب، افت سطح آبهای زیرزمینی، کاهش کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی، افزایش شدید درجه حرارت و در خشکسالی های شدید حتی مرگ و میر انسانها، مثالهایی از اثرات غیرمستقیم خشکسالی است .

از دیگر اثرات مهم خشکسالی می توان به خسارت به صنعت توریسم، انقراض برخی گون های گیاهی و جانوری کمیاب، کاهش کیفیت خاکی کشاورزی، افزایش بیابانها- خسارت به مکانهای فرهنگی، مذهبی و باستانی و ... اشاره کرد .

هم‌اکنون آتش‌نشانی و تیم‌های عملیات اطفای حریق استان ایلام با کمبود امکانات روبرو هستند.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه افزایش آتش‌سوزی در چند سال اخیر‌ موجب نابودی مناطق جنگلی استان شده است، گفت: امسال سال بحرانی برای جنگل‌های منطقه است، به ‌طوری که اکنون وضعیت جنگلها بحرانی است و هر لحظه امکان آتش سوزی وجود دارد .

داریوش قنبری بیان داشت: سازمان منابع‌طبیعی استان مسئول محافظت از جنگلهای منطقه است اما متأسفانه این سازمان با کمبود اعتبار و امکانات رو‌برو است .

وی با بیان این که شیوع آفت موجب نابودی بخش عظیمی از درختان جنگلهای ایلام شده است، افزود: شیوع این آفت موجب شده که بسیاری از درختان کمیاب مانند بلوط در معرض تهدید جدی و انقراض قرار بگیرند .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: مسئولان باید برای جلوگیری از نابودی جنگلهای ایلام برنامه‌ریزی مناسبی را انجام دهند .

کاهش 70 درصدی حریق در عرصه های منابع طبیعی استان ایلام

اما در این بین مدیرکل منابع طبیعی اظهار داشت: حریق در عرصه های منابع طبیعی استان نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 70 درصد کاهش یافته است .

عبدالرضا بازدار عنوان کرد: با توجه به فعالیتهای پیشگیرانه از قبیل استفاده از دیده بان، ایجاد برجکهای دیده بانی، گشت های ویژه، ایجاد آتش بر و حفر کانال، فعالیتهای فرهنگی و ترویجی و تعامل اصحاب رسانه، مطبوعات، صدا و سیما و همکاری و همیاری همیاران طبیعت و مردم فهیم استان توانسته ایم در چند ماه اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 70 درصد کاهش حریق در سطح جنگل ها و مراتع استان داشته باشیم .

بازدار یادآور شد: با توجه به آمادگی کارکنان در امر اطفا حریق همچنین سطح حریق های حادث شده هم نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است .

بازدار از مردم فهیم استان خواست همچنان یار و یاور منابع طبیعی باشند .

استان ایلام با داشتن 600 هزار هکتار اراضی جنگلی معادل یک سوم جنگل های غرب کشور، 15 رودخانه دائمی، 20 سراب، سه اثر ملی ثبت شده، پدیده ها و چشمه های آب گرم متعدد، هزار گونه گیاهی، سه منطقه حفاظت شده، پنج ذخیره گاه جنگلی و حدود ۸۰ زیستگاه حیات وحش از نظر تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است .

سهم جنگلهای استان 641 هکتار است که تیپ غالب آن، گونه بلوط و گونه های بنه، ارژن، بادام، داغداغان و ... گونه های همراه آن هستند .