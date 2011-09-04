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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۷

«خط تنهایی» اسعدی منتشر شد

«خط تنهایی» اسعدی منتشر شد

تازه ترین مجموعه داستان محمود اسعدی با عنوان «خط تنهایی» منتشر شد.

محمود اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین مجموعه داستان خود گفت: مجموعه 10 قصه از داستان‌های جنگی قدیمی‌ام را در مجموعه‌ای با عنوان «خط تنهایی» گردآوری کرده‌ام که از سوی انتشارات تجلی مهر منتشر شده است.

وی افزود: این داستان‌ها گزیده‌ای از قصه‌هایی است که در سال‌های دهه 70 نوشته شده و پیش از این در برخی نشریات سراسری کشور منتشر شده بود.

به گفته اسعدی «خط تنهایی» شامل 10 داستان است که نویسنده در آن سعی داشته به برخی موضوعات ذهنی خود درباره جنگ اشاره کرده است و به دنبال نتیجه گیری نیز نبوده است.

اسعدی پیش از این نیز مجموعه داستان «ابر می‌بارد و باران نه» را از سوی موسسه انتشارات نیستان روانه بازار کتاب کرده بود که به تازگی به چاپ دوم رسیده است.

اسعدی در حال حاضر مسئول موزه و سرای چهره‌های ماندگار و استاد دانشگاه در حوزه علوم ارتباطات به شمار می‌رود.

کد مطلب 1398550

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