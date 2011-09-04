به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در پاسخ به گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر در تاریخ دوم شهریورماه جاری با عنوان "تبانی برای افزایش نرخهای مخابراتی/ هرگونه تغییر قیمت غیرقانونی است " که به نقل از رئیس شورای ملی رقابت بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت پاسخی برای درج در این خبرگزاری ارسال کرد که عینا در ذیل می آید.

1. تصویب هرگونه تعرفه یا نرخگذاری درحوزه ارتباطات خارج از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و بررسی و یا تصویب تعرفه ها جزو وظایف قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد. بنابراین بسته پیشنهادی جدید این شرکت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و صرفا در راستای جبران کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران به دلیل پیشنهاد حذف کدهای بین شهری دورن استانی ارائه شده است.

چرا که علی رغم اینکه تعرفه های مخابرات ایران از سال 1383 تاکنون ثابت مانده است و شرکتهای مخابرات استانی تحت فشار ناشی از تورم 7 سال اخیر در همه بخش ها قرار گرفته اند متاسفانه تاکنون پاسخ مثبتی در راستای تعدیل تعرفه ها از جانب مسئولان امر دریافت نشده است. در شرایط فعلی شرکت مخابرات ایران انتظار دارد برای اینکه بتواند شبکه ارتباطی کشور را اداره کند تعدیل منطقی در قیمتها ایجاد شود.

2. همانطور که اشاره شد آنچه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح بوده فقط برای جبران پیشنهاد کاهش تعرفه های ناشی از حذف کدبین شهری درون استانی است نه تغییر یا افزایش تعرفه و جای گله دارد که چرا رئیس محترم شورای رقابت واژه "تبانی" را به کار برده اند و البته خود می دانند که استفاده از این واژه نادرست بوده و در شان ایشان نیست.

3. بعد از 7 سال عدم تغییر تعرفه های مخابراتی ، شرکت مخابرات ایران پیگیر تعدیل تعرفه های تلفن ثابت از طریق مجاری قانونی خواهد بود و انتظار پاسخ مثبت از این نهادها را خواهان است.