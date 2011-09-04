بازی رایانه ای جدید با الهام از اسطوره های ایرانی عرضه شد

هادی اسکندری - طراح بازی "گرشاسپ" در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولید یک بسته الحاقی تحت عنوان "معبد اژدها" خبر داد و گفت: بازی رایانه ای گرشاسپ بر اساس اسطوره های ایرانی طراحی و ساخته شد که در قالب DVD سال گذشته به بازار عرضه شد.



وی با اشاره به داستان بازی رایانه ای گرشاسپ، خاطرنشان کرد: گرز "ثریت" میراث باستانی خاندان جمشید بود که نسل به نسل به پسران جمشید (تور، شیدسب و طورگ) رسیده و وسیله ای است برای آزمودن لیاقت و وفاداری هر پسری به خاندانش که توسط پدر در زمان مرگ به پسر منتقل می شد" طورگ" نیز به پیروی از قانون خاندانی، گرز را در نبردی از سرزمین تحت سلطه شاه دیوها باز پس گرفته و راهی دیار خود شده است.

اسکندری ادامه داد: شاه دیوها که از تعدی طورگ به سرزمین تحت سلطه اش برآشفته بود با گروهی از قوی ترین سربازان او را دنبال کرده تا اسیر و اعدام کند و گرز ثریت را که قبلا از سرزمین انسان‌ها دزدیده بودند بازگرداند.

وی تولید "معبد اژدها" را از فعالیت‌های اخیر ذکر کرد و اظهار داشت: با بررسی نقاط قوت و ضعف بازی گرشاسپ یک بسته الحاقی (Expansion Pack) با نام "معبد اژدرها" برای بازی گرشاسپ در حال تولید است داستان این بسته هرچند مرتبط با بازی گرشاسپ است ولی در آن شخصیت‌های جدیدی نیز حضور دارند و داستان مستقلی را بازگو می کند.



طراح بازی رایانه ای "معبد اژدها" با بیان ویژگیهای این بازی، یادآور شد: "معبد اژدها" دارای عنصرهای جدید گیم پلی است و گرافیک و مبارزات آن نیز بهبود یافته است ضمن آنکه محیط های جدیدی ساخته شده و در کل بستر فنی آن ارتقا یافته است.



وی با تاکید بر اینکه در بسته الحاقی شخصیت‌های جدید عرضه شده است، خاطر نشان کرد: داستان این بازی به زمانی قبل از ماجراهای بازی گرشاسپ باز می گردد.

این طراح بازیهای رایانه ای در پاسخ به اینکه آیا در تولید این دو بازی از دستگاه موشن کپچر استفاده شده است، توضیح داد: یکی از نقاط قوت بازی از دید منتقدان داخلی و خارجی طراحی انیمیشن ها بدون استفاده از دستگاه موشن کپچر است به گونه ای که در هر دو بازی گرشاسب و معبد اژدها به جای استفاده از دستگاه موشن کپچر به صورت دستی حرکات شخصیت‌ها در محیط 3D مکس طراحی شد. این امر باعث شد با حفظ انیمیشن های قبلی انیمیشن های جدید را با همان تکنیک بازی گرشاسپ تولید کنیم.



وی همچنین از طراحی engine برای طراحی این بازیها خبر داد و اضافه کرد: برای ساخت بازی نیاز به engine خاصی است که برای طراحی و تولید این بازیها اقدام به تولید engine آن کردیم.

اسکندری با تاکید بر اینکه برای تولید engine هر دو بازی از نرم افزارهای متن باز استفاده شد، اظهار داشت: ساخت و طراحی این engine به دست متخصصان داخلی یکی از نقاط قوت و مهم این دو بازی است.



وی در این باره توضیح داد: engine مجموعه ای از ابزارهایی است که به منظور پردازش گرافیکی، محاسبات فیزیکی، پخش صداها و تعریف کلیه اجزاء در بازیها به کار می رود.



وی با بیان اینکه برای استفاده از بسته الحاقی نیاز به بازی گرشاسپ نیست، ادامه داد: برای استفاده از هر دو بازی می بایست ابتدا بر روی کامپیوتر نصب شود. هر چند که "معبد اژدها" بسته الحاقی گرشاسپ است ولی برای نصب و استفاده از آن نیاز به بازی اصلی نیست و در صورت نصب، در کنار بازی رایانه ای گرشاسپ قرار می گیرد.

وی با اشاره به مراحل این بازیها، گفت: یکی دیگر از نقاط قوت گرشاسپ نحوه بارگذاری مراحل بود که نیاز به مرحله بندی ندارد و بازیکن می توانست از ابتدا تا انتها بدون وقفه به پیش رود. در "معبد اژدها" این ویژگی حفظ شده و در طول بازی شاهد صفحات بارگذاری یا توقف در بازی نخواهیم بود.