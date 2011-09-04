به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاوبلاژویچ پس از حضور در اولین جلسه تمرین تیم مس کرمان در نشست خبری گفت: زمانی که از ایران رفتم 2000 ایمیل از ایرانی ها و علاقمندان به تیم ملی دریافت کردم. آنها در ایمیل‌هایشان لطف زیادی به من داشتند و هنوز هم پیغام‌هایشان را حفظ کرده‌ام. در این چند سال هرجا هم که می‌رفتم به همه می‌گفتم که ایرانی‌ام و حالا هم به کشور خودم بازگشته‌ام.

سرمربی تیم مس کرمان در خصوص جایگاه این تیم در رقابتهای لیگ برتر گفت: با چنین امکانات و بازیکنانی مس نباید در رتبه های پایین جدول باشد. ضمن اینکه تیم‌هایی که من سرمربی آن بوده ام هیچگاه در رده‌های پایین جدول قرار ندارند.

چیرو درباره شناختش از تیم و بازیکنان اظهار داشت: هر بازیکن در بازی دوستانه روز یکشنبه مقابل مس رفسنجان، 45 دقیقه فرصت دارد تا خودش را به من نشان بدهد و بعد از آن کار ما آغاز می شود.

زمانی که یکی از خبرنگاران نظر چیرو را درباره مصاحبه خدادادعزیزی که گفته بود: مگر بلاژویچ زنده است؟ پرسید؟ بلاژویچ با شنیدن این جمله منقلب شد و لحظه‌ای سکوت کرد سپس آهی بلند کشید و به پسرش گفت برایم سیگار بیاور... او که همه را تحت تاثیر خود قرار داده بود، ناگهان گفت: گاهی بعضی‌ها اینطوری هستند. من و خداداد قرار نیست از هم خوشمان بیاید.

وی در پایان خطاب به بازیکنان مس تاکید کرد: من در کارم قاطع و جدی هستم. شان شما قرار گرفتن در رتبه های پایین جدول نیست. حداقل مقامی که از شما در رقابتهای لیگ برتر در پایان فصل می خواهم، قرار گرفتن در رتبه چهارم است و من روی پاداش مالی آسیایی شدن مس حساب کرده ام.