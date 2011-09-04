944 بهورز درخانه های بهداشت استان هرمزگان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی میرزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 12 شهریورروز بهورز عنوان کرد: 12شهریور ماه روز بهورز یادآور خدمت بی منت سربازان خط مقدم بهداشت هستند که خالصانه در دور افتاده ترین نقاط استان در عرصه مراقبت و پیشگیری خدمت می کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون 582 بهورز زن و 362 بهورز مرد در 528 خانه بهداشت استان هرمزگان مشغول ارائه خدمات بهداشتی به مردم روستا هستند.

میرزاده افزود: 104دانش آموز بهورزی در شهرستانهای بندرعباس، میناب، قشم و بندرلنگه مشغول به تحصیل هستند که با اضافه شدن آنها به سیستم بهداشتی تعداد بهورزان استان هرمزگان به یک هزار و 49 نفر می رسد.

مدیرگروه گسترش توسعه شبکه مرکز بهداشت استان هرمزگان یادآور شد: با توجه به گسترش زیرساختهای بهداشتی استان و ساخت خانه های بهداشت در اقصی نقاط استان تا پایان مهر ماه تعداد خانه بهداشت به 589 خانه بهداشت می رسد.

وی نقش بهورزان در خانه های بهداشت در آموزش مردم و جلب مشارکت مردمی، ارائه خدمات بهداشتی بسیار موثر دانست و افزود: مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و شیردهی، مراقبت از کودکان زیر هشت سال، مراقبت از دانش آموزش مدارس، مراقبت های مربوط به تنظیم خانواده، واکسیناسیون کودکان، مراقبت سالمندان، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، آموزش مباحث سلامت، پیشگیری و مراقبت از بیماریهای فشار خون، دیابت ، تالاسمی، حوادث و سرطان از جمله خدمات ارزنده ای است که در خانه بهداشت ارائه می کنند.