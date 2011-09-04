علی رامین محقق و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین اثرم که پیش از این با عنوان «فلسفه هنر، جامعه‌شناسی هنر» درباره‌اش صحبت کرده‌ بودم، به تازگی موفق به اخذ مجوز چاپ از ارشاد شده است و چندی دیگر توسط نشر نی منتشر می‌شود. عنوان این کتاب به «نظریه‌های فلسفی و اجتماعی در هنر» تغییر یافت و قرار است با این نام منتشر شود.

وی افزود: در بخش جامعه شناسی هنر این کتاب که به صورت ترکیبی از تالیف و ترجمه تدوین شده است، بیشتر به مقالات و نوشته‌های نویسندگان معاصر استناد شده و دیدگاه‌های تازه در این زمینه مطرح شده است، اما بخش فلسفه هنر این کتاب، یک سیر تاریخی دارد که از افلاطون تا سال‌های معاصر ادامه یافته است.

این نویسنده گفت: کتاب در حال حاضر مجوز نشر گرفته و در حال گذراندن مراحل پیش از چاپ است. پیش‌بینی می‌کنم این کتاب تا پایان این ماه منتشر شود.

رامین درباره دیگر آثارش گفت: علاوه بر مقالاتی که در زمینه مطالعات فرهنگی دارم، در حال ترجمه کتابی با عنوان «هنر و ادیان جهان» هستم که این کار تا چند ماه دیگر ادامه خواهد یافت.