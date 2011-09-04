به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیمی مدیرعامل جدید باشگاه ذوبآهن اصفهان پس از مراسم معارفهاش در محل این باشگاه، عصر شنبه در محل تمرین تیم فوتبال این باشگاه حضور یافت و با اعضای کادرفنی و بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.
ابراهیمی در ابتدای صحبتهایش با بیان اینکه فکر نکنید اتفاقی در باشگاه افتاده و با قدرت پشت تیم ایستادهام، گفت: تیم ذوبآهن در سالهای اخیر یکی از بهترین تیمهای فوتبال آسیا و ایران بوده و امیدوارم بتوانید این شایستگی و وجهه را همچنان حفظ کنید.
وی اضافه کرد: وقتی داخل یک سازمان چنین اتفاقاتی پیش میآید، انگیزههای اعضای آن باید برای رسیدن به موفقیت بیشتر شود، به همین دلیل شما هم با علاقه و انگیزه بیشتری به کار ادامه دهید تا به قهرمانی دست یابید.
مدیرعامل جدید باشگاه ذوبآهن اصفهان خاطرنشان کرد: بزودی مشکلات مالی باشگاه حل شده و پاداشها و معوقهها تامین میکنیم، پس از این بابت هم نگرانی نداشته باشید.
در این مراسم منصور ابراهیمزاده هم ضمن خوش آمدگویی به مدیرعامل جدید ذوبآهن اظهار داشت: بدون شک با انگیزه همیشگی برای کسب موفقیتها و افتخارات بیشتر در ایران و آسیابه کارمان ادامه دهیم.
وی اضافه کرد: ما با باشگاه ذوب آهن قرارداد داریم و به تعهدات خود با این باشگاه پایبند هستیم اما انتظار داریم باشگاه با مدیرعامل جدید همچنان پشتیبان تیم فوتبال باشد.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان با ابراز ناراحتی از مصدومیت حدادیفر تاکید کرد: امیدوارم فدراسیون با مصدومیت حدادیفر مانند من برخورد نکند. مصدومیت همیشه پیش میآید و حتی ممکن بود این بازیکن در تمرینات ذوبآهن مصدوم شود اما آنچه مهم است فدراسیون و کادر پزشکی آن باید برخلاف گذشته اقدامات لازم را برای درمان این بازیکن انجام دهد.
ابراهیمزاده همچنین گفت: در گذشته محمدباقر صادقی اردوهای تیم ملی مصدوم شد اما تمام هزینههای درمان وی را باشگاه ذوبآهن پرداخت کرد که این درست نیست.
نظر شما