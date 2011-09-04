نتایج کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داوطلبان دو کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.com از وضعیت نهایی پذیرش خود مطلع شوند.

وی اضافه کرد: داوطلبان با وارد کردن شماره پرونده یا اطلاعات فردی می توانند از نتایج خود مطلع شوند.

به گزارش مهر، در دو آزمون سراسری دانشگاه آزاد 486 هزار و 56 نفر پذیرفته شده اند و پذیرفته شدگان از 26 تا 31 شهریورماه فرصت ثبت نام در مراکز پذیرفته شده دارند.

اطلاعیه نحوه ثبت‌نام پذیرفته ‌شدگان کنکور سراسری دانشگاه آزاد روز سه ‌شنبه 22 شهریورماه در پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام می ‌شود.

سهم داوطلبان زن پذیرفته شده 51 درصد و سهم داوطلبان مرد در پذیرش 49 درصد اعلام شده است همچنین 59 درصد پذیرفته شدگان در انتخاب نخست، 32 درصد در انتخابهای دوم تا سوم و 9 درصد در انتخاب دانشگاه پذیرفته شده اند.



25 درصد سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان موثر بوده است و به غیر از رشته فنی مهندسی که درصد شرکت‌ کنندگان مرد بیشتر از شرکت کنندگان زن‌ است، در سایر آزمونها تعداد شرکت کنندگان زن بالاتر از شرکت کنندگان مرد بود.