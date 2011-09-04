هشت هزار تعاونی در سطح استان اصفهان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال میرهادی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی و همزمان با هفته تعاون 107 طرح تعاونی با 10گرایش به بهرهبرداری میرسد، اظهار داشت: این طرحها با سرمایهگذاری افزون بر یک هزار میلیارد و 500 میلیون ریال در روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی اظهار داشت: با افتتاح تعداد 107 طرح بخش تعاون، فرصت شغلی برای شش هزار و 586 نفر در استان اصفهان ایجاد میشود.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان با اشاره به ده گرایش طرحهای اجرایی تصریح کرد: این 10گرایش شامل یک گرایش در درون اتحادیهها، یک گرایش در تعاونی اعتبار، سه گرایش در بخش تأمین نیاز تولیدکنندگان، دو گرایش در بخش تأمین نیاز مصرفکنندگان، سه گرایش در بخش حمل و نقل، 24 گرایش در بخش خدمات، 11 گرایش در بخش صنعت، یک گرایش در بخش فرش دستباف، هفت گرایش در بخش کشاورزی و 54 گرایش در بخش مسکن بوده که در روزهای مقرر در استان اصفهان به بهرهبرداری میرسند.
وی با اشاره به دیگر طرحهای بخش تعاون گفت: ساخت تعداد 32هزار و 526 واحد مسکن مهر در استان اصفهان در دست احداث است.
میرهادی ادامه داد: از این تعداد واحد در دست احداث ذکر شده تعداد پنج هزار و 512 واحد مسکن توسط تعاونیهای مسکن مهر استان اصفهان ساخت آن به پایان رسیده است.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان اظهار داشت: تعاون تضمینکننده رشد و تعامل اقتصادی جامع است.
وی ادامه داد: میزان صادرات بخش تعاون در یک سال گذشته بالغ بر پنج هزار و 724 تن بوده است.
میرهادی افزود: ارزش صادرات انجام شده در یک سال گذشته شش میلیون و 514 هزار و 350 دلار بوده است.
بالغ بر60درصد مردم استان اصفهان عضو تعاونیها هستند
وی گفت: حدود هشت هزار تعاونی در استان اصفهان موجود بوده که بالغ بر دو میلیون و 500 هزار نفر اعضا دارد.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان بیان داشت: این تعداد عضو در بخش تعاون یک ظرفیت بسیار خوبی برای استان است و با توجه به اینکه تا این لحظه در بحث مسکن مهر تجربیات و تلاشهای خوبی صورت گرفته در نتیجه باید فرصتهایی که در قالب تعاونیهای سهامی عام و تعاونیهای ملی فراگیر شده، کمبودهای موجود در بخش تعاون جبران شود.
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه برق بخش تعاون
وی با اشاره به طرح مهم افتتاح شده در بخش تعاون اظهار داشت: در روزهای گذشته نخستین نیروگاه تولید برق شرکت تعاونی بهنام انرژی نائین به بهرهبرداری رسیده است.
میرهادی ادامه داد: این نیروگاه با قدرت دو مگاوات در شهرک صنعتی نائین احداث شده است.
وی تصریح کرد: میزان زمین طرح نیروگاه بهنام انرژی نائین در 992 متر مربع و دارای 288 متر مربع مساحت زیربنای ساختمان احداث شده است.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان افزود: تاریخ ثبت این نیروگاه در 23 فروردین سال 89 بوده که طول زمان اجرای این طرح نیز 15 ماه بوده است.
وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری انجام شده در زمینه ساخت نیروگاه برق گفت: میزان کل سرمایهگذاری انجام شده برای احداث نیروگاه برق بهنام انرژی نائین یک میلیارد و 650 میلیون تومان بوده که از این مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال آن آورده اعضا و 900 میلیون تومان نیز تسهیلات بوده است.
میرهادی اضافه کرد: این طرح شاخص در شهرک صنعتی نائین برای نخستین بار در کشور اجرا شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون در استان اصفهان 14 اتحادیه در گرایشهای مختلف در حال فعالیت هستند.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان با اشاره به اتحادیههای موجود در استان افزود: در زمینه افتتاح طرحهای بخش تعاون در قالب اتحادیهها، اتحادیه شرکتهای تعاونی خدمات گردشگری کاشان است که در روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به توانمندی و تشکیل تشکلهای بخش تعاون گفت: بخش تعاون هر چقدر تشکلهای قوی داشته باشد و بتواند در زمینه سیاستگذاریها و برنامهریزیها آنها را دخالت دهد در نتیجه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع میشود.
میرهادی بیان داشت: تعاونی اعتبار کارکنان تربیت بدنی از دیگر طرحهای اجرایی بخش تعاون است که در روزهای آینده به مناسبت هفته تعاون به بهرهبرداری میرسد.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان از دیگر طرحهای بخش تعاون نام برد و افزود: در بحث تأمین نیاز تولیدکنندگان سه طرح است که به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: به مناسبت هفته تعاون در زمینه تأمین نیاز مصرفکنندگان نیز دو تعاونی افتتاح میشود.
میرهادی بخش تعاون را طلایهدار کارآفرینی نامید و اضافه کرد: از هفته تعاون سال گذشته 1376 تا هفته تعاون سال جاری با تشکیل 269 شرکت تعاونی در گرایشهای مختلف 2هزار و 219 فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.
وی گفت: در یک سال گذشته 1376 واحد صنعتی با سرمایهای بیش از 11 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 598 نفر تشکیل شده است.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان با اشاره به یک اقدام موثر در سال جهاد اقتصادی افزود: در سال جهاد اقتصادی یک میلیارد کمک بلاعوض به تعاونیهای بانوان اختصاص پیدا کرده است.
وی با اشاره به تقدیر از تعاونیهای برتر استان اصفهان بیان داشت: در استان اصفهان با توجه به گرایشهایی که در بخش تعاون وجود دارد تعاونیهای برتر معرفی شده و به وزارتخانه مربوطه فرستاده میشوند.
میرهادی ادامه داد: در زمینه جشنواره تعاونیهای برتر، برای نخستین بار استان اصفهان از مجموع تعاونیهایی که در زمینه فرآیند ثبتنام در سال جاری موجود بوده بالغ بر 40درصد رشد داشته است.
سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان اضافه کرد: 130 تعاونی در جشنواره استانی ثبتنام کرده که در نتیجه به رتبه نخست ثبتنام تعاونیهای برتر کشور رسیده است.
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