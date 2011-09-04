اعتبارات عمرانی در کردستان علمی توزیع شود/ تقویت زیرساختها در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: توزیع اعتبارات عمرانی در استان کردستان باید با استفاده از شیوه های علمی و بر اساس شاخص های محرومیت توزیع شود تا روند توسعه و پیشرفت در سراسر استان به صورت یکسان باشد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در بعضی از شهرستان ها و حوزه ها محرومیت های جدی در کردستان به چشم می خورد که توزیع عادلانه و علمی اعتبارات می تواند در راستای کمک به جبران این کمبودها موثر بوده و در نتیجه روند توسعه و پیشرفت همه جانبه استان کردستان را شاهد خواهیم بود.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به تقویت زیرساختهای توسعه این استان یادآور شد: در بعضی از حوزه های بسیار مهم از جمله راهسازی نیاز به اعتبار بیشتری احساس می شود و باید با جدیت مدیران استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جهت جذب اعتبارات بیشتری در این بخشها تلاش کرد.

حسینی با اشاره به تلاش مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبار بیشتر به حوزه راه و احداث راه آهن بیان کرد: ما تلاش خواهیم کرد که سقف اعتبارات راه آهن تهران - همدان - سنندج را به 100 میلیارد تومان افزایش دهیم و در این راستا نیز پیگیری های لازم انجام شده و این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اختصاص اعتبار مناسب به پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان گفت: اختصاص ردیف های اعتباری به این پروژه ها باید در اولویت قرار گیرد و ضمن تلاش و جدیت لازم زمینه برای بهره برداری از آنها در موعد مقرر فراهم شود.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند و با تمام وجود در راستای تسریع در توسعه استان کردستان و رفع مشکلات و نارسایی ها در این استان تلاش خواهند کرد.

در ادامه این جلسه روند توزیع اعتبارات عمرانی در بین شهرستان ها و فصل های مختلف از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه استاندار کردستان تشریح شد.