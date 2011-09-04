آمارهای اقتصادی نباید با نفوذ جریانهای سیاسی تغییر کند

فرهاد خرمی در گفتگو با مهر درباره مشکلات ناشی از اختلافات آماری مطرح شده از سوی برخی دستگاه ها در زمینه مسایل اقتصادی اظهار داشت: این آمار منتشرشده از سوی دستگاهها با یکدیگر تفاوت دارد پیش از این نیز وجود داشته است.

وی به وضعیت کشورهای غربی و اروپایی اشاره کرد و گفت: در این کشورها آمار بسیار دقیق محاسبه می شود، ضمن اینکه سازمانهای آماری نیز مستقل عمل می کنند و زیر فشار دولت نیستند.



این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در این کشورها دستگاههای دولتی موظف هستند اطلاعات خود را به طور دقیق در اختیار سازمانهای آماری قرار دهند.



آمارها باید به دور از نفوذ جریانهای سیاسی تهیه شود



وی در ادامه با تأکید بر اینکه سازمانهای آماری باید به دور از نفوذ جریانهای سیاسی عمل کنند، افزود: در کنار دستگاههای دولتی، سازمانهای خصوصی نیز می توانند به دور از هر گونه فشار نسبت به تهیه آمار دقیق اقدام کنند.



خرمی یاددآور شد: مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها نیز در این زمینه می توانند وارد عمل شوند و با تهیه آمار دقیق به مسئولان کشور کمک کنند.



وی در ادامه به هزینه بر بودن تهیه آمارها اشاره کرد و تصریح کرد: معمولاً دانشگاهها به دلیل هزینه بر بودن این مسئله تمایلی به تهیه آمار نداشته یا آماری مستقل تهیه نمی کنند.

برخی آمارها با واقعیت همخوانی ندارد



عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه آمارها در ایران معمولاً با واقعیت همخوانی ندارند، اظهار داشت: سازمانهای آماری باید استقلال کاری و علمی داشته باشند و از افراد متخصص استفاده کنند.



خرمی تأکید کرد: زمانی که در ارائه آمارها مبالغه کرده یا به درخواست جریان سیاسی تغییر می کنند در برنامه ریزیها دچار اشتباه و گمراهی می شویم.



وی گفت: حضور سازمانهای آماری خصوصی که بتوانند آماری را که دولت ارائه می کند به چالش کشانده و صحت آن را مشخص سازد، بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه دستگاههای دولتی نیز موظف هستند اطلاعات خود را به طور شفاف در اختیار این سازمانها قرار دهند.