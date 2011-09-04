اتمام طرحهای نیمه تمام؛ خواسته مقامات ارشد کشور

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر، تامین مالی بخش صنعت، معدن و بازرگانی را از حوزه‌های اولویت‌دار در سال جهاداقتصادی اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با هر معیاری که بررسی کنیم، در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ظرفیت‌های خالی بسیاری در کشور مشاهده می شود.

وی یکی از حوزه‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت صنایع را تامین مالی عنوان کرد و افزود: امسال از تامین مالی این حوزه ها پشتیبانی مضاعفی خواهیم داشت.

حسینی با اشاره به ملاقات هیئت وزیران با مقام معظم رهبری در یکشنبه هفته گذشته گفت: پس از ارایه گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از موضوعاتی که مورد تاکید قرار گرفت اتمام طرح‌های نیمه تمام بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد:‌ اتمام طرح‌های نیمه تمام چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، معدن و ... اهتمام ویژه را می‌طلبد.

وی اتمام طرح‌های نیمه تمام و تامین مالی آنها را از موارد اولویت‌دار در سال جهاد اقتصادی برشمرد و گفت: در تعامل بخش اقتصاد با بخش صنعت، معدن و تجارتی این موضوعات پیگیری می‌شود.