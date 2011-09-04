قذافی در بنی ولید نیست/ در صحرا دنبال دیکتاتور باشید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، "موسی الکانی" با تاکید بر اینکه دیکتاتور لیبی در شهر بنی ولید (170 کیلیومتری جنوب شرقی پایتخت) حضور ندارد، افزود: وی هم اکنون در منطقه صحرایی "فزان" در جنوب غربی طرابلس پناه گرفته است.
این عضو شورای ملی انتقالی لیبی افزود: هم اکنون اکثر اعضای ارشد نظامی رژیم قذافی در منطقه ای بسیار امن در شمال نیجر حضور دارند.
وی درباره عملیات ناتو علیه رژیم قذافی اظهارداشت: برای نیروهای بین المللی سخت و دشوار است که در مناطق حضور قذافی و همراهانش عملیات انجام دهند، این مناطق صحرایی و بسیار پهناور بوده و در آن کوهستانها و مناطق صعب العبور متعددی وجود دارد.
خاطر نشان می شود پیش از این یکی از مقامات نظامی وابسته انقلابیون لیبی از فرار قذافی به شهر بنی ولید خبر داده بود.
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