23 هزار کارگاه خراسان شمالی تحت پوششی تامین اجتماعی هستند

محمود تمنانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 10 هزار و 48 کارگاه نیمه فعال و 16 هزار و 598 کارگاه نیز راکد است.

وی با بیان اینکه 42 درصد از جمعیت خراسان شمالی از بیمه تامین اجتماعی بهره می برند، تصریح کرد: سه هزار و 906 بازنشسته، 781 از کارافتاده و دو هزار و 789 بازمانده تحت پوشش خدمات اداره کل تأمین اجتماعی هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان شمالی، جمعیت شهری تحت پوشش تامین اجتماعی در استان را 80 درصد اعلام کرد.

وی در رابطه با تعهدات بلند مدت تامین اجتماعی گفت: برای سه هزار و 906 بازنشسته، 781 از کارافتاده و دو هزار و 789 بازمانده تحت پوشش از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه خدمات ارائه شده است.



این مسئول آخرین آمار تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در استان را نیز 758 نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون در استان 72 بازنشسته پیش از موعد، سه هزار و 357 کارگاه مشمول کمک دولت و 88 بیمه شده بیماریهای خاص به ثبت رسیده است.

استان خراسان شمالی دارای 861 هزار نفر جمعیت دارد.