مدرنیته اراده را از انسان سلب کرد/ لزوم برخورد انتقادی با مدرنیته

دکتر قاسم پورحسن درباره گرفتاری و وابستگی متفکران ما به مدرنیته به خبرنگار مهر گفت: همه انسانها گرفتار مدرنیته هستند و همه انسانها در درون آن قرار می‎گیرند اما نکته مهم این است که مدرنیته شرایطی بوجود می‎آورد که اختیار را از انسان سلب می‎کند این دیدگاه بویژه نزد پست مدرنیستها است و در مورد انتقاد از مدرنیته مطرح کردند. اینکه مدرنیته به جای اینکه به انسان آزادی بیشتری بدهد شرایط جبری‏ای برای او فراهم و انسان را وابسته به خود کرده است. منتقدینی که در ایران هستند نیز این دیدگاه را دارند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تصریح کرد: مدرنیته به جای اینکه شرایط بهتری برای انسان به ارمغان بیاورد شرایط اضطراری را برای انسان به همراه آورد و اراده را از انسان سلب کرد. بخشی از متفکران ایرانی خواسته یا ناخواسته همه شرایط و دیدگاهها و لوازم مدرنیته را پذیرفتند آنها معتقد هستند که ما نمی‎توانیم از مدرنیته انتقاد بکنیم مدرنیته شرایط جدیدی است که اگر بخواهیم وارد این دوران بشویم باید تمام شرایط و اوضاع آن را بپذیریم. نمی‎توانیم مدرنیته را بپذیریم اما خاستگاههای معرفتی آن یعنی لیبرالیسم و دموکراسی و آزادی را نپذیریم.

وی یادآورشد: گروهی دیگر از متفکران ما بویژه سنت گرایان معتقدند که مدرنیته ستون خیمه مغرب زمین است و فقط در مغرب زمین شکل گرفت، هیچ لزومی ندارد در کشورهای شرقی مانند ایران، چین، هند و ژاپن مدرنیته با تمام لوازم و شرایطش پذیرفته شود، لزومی ندارد مبدأ فوق طبیعی و یا ارتباط انسان با خدا یا دین از جامعه کنار زده شود بنابراین این دو دیدگاه درباره مدرنیته در ایران وجود دارد.

پورحسن در مورد بروز و ظهور مدرنیته در ایران گفت: مدرنیته در ایران اول با مفاهیمش وارد شد یعنی ما در یکصد سال اخیر با مفهوم آزادی و لیبرالیسم و دموکراسی آشنا شدیم، مدتها طول کشد که با پدیده‎های آن مواجه شویم .فقط صحبت از مدرنیته می‎شد و با مفهوم آن با مظاهر مدرنیته سروکار داشتیم آن را بطور مستقیم لمس نکردیم. پدیده مدرنیته تضادهایی با دین و خدا و رابطه انسان با خدا در جامعه بوجود می‎آورد باید با نقد آن برخی مؤلفه‏ها و بنیادهایش را پذیرا باشیم.

این استاد دانشگاه در مورد تبعات منفی این وابستگی هم گفت: در تمام ساحتهای فکر و فرهنگ وابستگی بدون بررسی انتقادی جامعه را به انفعال می‎کشاند و باعث می‏شود که پدیده‏ها و مظاهر آن فکر در جامعه تحقق پیدا نکند. خاستگاه مدرنیته در غرب با نوعی وازدگی از دین و کلیسا و شرایط خاصی بوجود آمد ولی در جامعه ما دین و فرهنگ و سنت پیوند نزدیکی با حیات ما دارند و این باعث شده ک در تبعیت محض از مدرنیته دچار چالش شویم. باید یک توازن و تعادل و تناسب در باب مدرنیته قائل شویم. باید بدنبال بررسی انتقادی بنیادهای مدرنیته و انطباق آن با شرایط خود باشیم.

پورحسن در پایان تصریح کرد: تمام کشورهایی که بدون بررسی انتقادی مدرنیته را پذیرفتند نوعی بازگشت به فرهنگ خودی را در آنها می‎بینیم. بنابراین نمی‎توان بطور مطلق پیرو مدرنیته شد و هیچ راهی به جز تفکر انتقادی نسبت به مدرنیته وجود ندارد.