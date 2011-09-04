بیش از یک هزار کیلوگرم مواد مخدر در استان اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی با اعلام این خبر افزود: در چند روز تعطیلات گذشته، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در پی اقدامات ویژه پلیسی از ورود یکی از باندهای قاچاق مواد مخدر که در پوشش حمل کندوهای زنبور عسل فعالیت می کرد با خبر و سریعا وارد عمل شده و خودروی آنها را در یکی از شهرستانهای استان شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: هنگامی که قاچاقچیان در حال تخلیه کندوهای عسل بودند، ماموران ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در یک عملیات غافلگیرانه، قاچاقچیان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: تعداد کندوهای عسل بیش از 130 عدد بود و در 60 عدد آنها بسته های مواد مخدر جاسازی شده و مابقی مملو از زنبورهای عسل بود که اجازه نزدیک شدن به کندوها را نمی دادند ولی با زحمات بسیار مقدار 92 کیلو گرم حشیش و 806 کیلو گرم تریاک کشف و ضبط شد.



وی بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در عملیاتی دیگر، خودرو وانت نیسان قاچاقچیان را که در پوشش حمل بار از یکی از استانهای جنوبی به سمت اصفهان در حرکت بود در ورودی شهر متوقف کردند.

سردار کرمی در ادامه با بیان اینکه مقدار 234 کیلو و700 گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در داخل بدنه خودرو جاسازی شده بود توسط ماموران کشف و ضبط شد، افزود: دو نفر از قاچاقچیان دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



وی همچنین به اجرای طرح جمع آوری خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر طی چند روز تعطیلات اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: ماموران پلیس در دو محله شمس آباد و زینبیه اصفهان، خرده فروشان اصلی مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی آنها را در منازل و مخفیگاه هایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در عملیاتهای صورت گرفته تعداد 35 نفر دستگیر و تمام آنها با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.