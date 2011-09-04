گزارش پالمر آبروی سازمان ملل را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "محمد صبیح" در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی معروف به گزارش پالمر اظهار داشت: این گزارش آبروی سازمان ملل متحد را برد.

وی افزود: این گزارش اسرائیل را به جنگ و تجاوزگری تشویق می کند و بهانه ای برای تداوم محاصره نوارغزه محسوب می شود.

صبیح در ادامه گفت: گزارش مذکور برخلاف قوانین بین المللی است چرا که محاصره نوارغزه در چارچوب تحریم های گروهی به شمار می رود که این برخلاف ماده 33 توافقنامه ژنو است.

گفتنی است در گزارش سازمان ملل متحد محاصره دریایی نوارغزه از سوی اسرائیل اقدامی قانونی و صحیح تلقی شده و حق این رژیم برای محاصره به رسمیت شناخته شده است، زیرا به زعم این نهاد، گروه های مقاومت غزه یک تهدید واقعی برای امنیت صهیونیستها به شمار می روند.