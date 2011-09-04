تردد خودروها در خراسان رضوی80 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیاسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دوره زمانی سه روزه 626 هزار و 280 مورد تردد در محورهای استان ثبت شده است.

وی افزود: همچنین آمار تردد در سیزده محور اصلی و شریانی استان در هفته گذشته و در فاصله بین روزهای چهارم الی یازدهم شهریور، با 40 درصد افزایش به عدد یک میلیون و 250 هزار و 460 مورد رسید.

سیاسی گفت: بیشترین تردد ثبت شده در محورهای 13 گانه دارای تردد شمار استان در هفته گذشته به بزرگراه مشهد -چناران با 309 هزار و 900 گذر اختصاص داشت که بیش از 85 درصد این آمار مربوط به خودروهای سبک بود.

مدیر مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی افزود: محورهای مشهد - باغچه و چناران - قوچان نیز به ترتیب با 168 هزار و 400 و 160 هزار تردد رتبه های بعدی محورهای پرتردد استان در هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: در هفته منتهی به 11 شهریور ماه15.7 درصد گذرهای ثبت شده معادل 196 هزار و 700 مورد تردد مربوط به خودروهای سنگین بوده است.