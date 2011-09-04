گرامیداشت یاد محمدرضا سرهنگی در جشن مستندسازان

به گزارش خبرنگار مهر، جشن مستقل مستند سینمای ایران شب گذشته 13 شهریور ماه با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، کیومرث پوراحمد دبیر جشن، بهمن فرمان آرا، فرشته طائرپور، رویا نونهالی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، فرهاد ورهرام، حسین ترابی، حسن پورشیرازی، رخشان بنی‌اعتماد، غلامرضا موسوی، فرهاد توحیدی، محمدرضا مقدسیان، جمعی از مستند سازان و اهالی رسانه ساعت 21 در تالار ایوان شمس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت قرآن توسط لطیف نجفی به شیوه ملا مکتبی، فیلمی از برگزاری جشن مستند سال گذشته به نمایش در آمد. پس از صحبت‌هایی کوتاه علیرضا شجاع نوری مجری جشن، نماهنگی از فیلم‌های مستند بخش رقابتی جشن به نمایش گذاشته شد.

کیومرث پوراحمد دبیر پانزدهیمن جشن سینمای ایران در ادامه این مراسم گفت: در برگزاری جشن فیلم کوتاه برخی محترمانه و بعضی دیگر با بی‌احترامی اعتراض داشتند. اما ما تصمیم گرفتیم به احترام جشن سکوت کنیم. ساعاتی پیش نامه‌ای بلند در ارتباط با اعتراض به داوری‌های جشن سینمای ایران با امضای محفوظ در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد.

وی افزد: عنوان امضا محفوظ این نامه نشان از بی‌اعتباری آن است. اگر ریگی به کفش ندارید چرا اسم خود را پای نامه نمی‌نویسید. البته شاید داوران جشن به این نامه جواب دهند. آرزو می‌کنم سال دیگر صنف مستند برای سال دیگر در درون خود به اتحاد برسد و ما شاهد یک صنف مشترک باشیم.

در ادامه رامین حیدری فاروقی مدیر هماهنگی جشن عنوان کرد: مستند سازان مستند می‌سازند تا فضای نقد در جامعه امکان پیدا کند. پسند ما شبیه ما است، شبیه شکلی که بزرگ و تربیت شویم. جای شکر دارد که خداوند ما را متفاوت آفریده است. زیرا هیچ جمعی نمی‌توان پیدا کرد که برای یک نفر هورا بکشند.

وی ادامه داد: ما امسال شاهد گردآهم آمدن جوانان و صداقت آنها بودیم که در آثارشان به تصویر کشیدند. تشکر می‌کنم از کسانی که به ما اعتماد کردند. جا دارد از کیومرث پوراحمد، مازیار میری، احد صدقی (کارگردان مراسم) و از همه اهالی خانه سینما که می‌کوشند سینما خانه‌ای داشته باشد، تشکر کنم.

فرهاد توحیدی در ادامه این مراسم از حمید سهیلی مدیر هماهنگی جشن سال گذشته با لوح تقدیری تشکر کرد. در این بخش از مراسم حسین ولی نژاد از شمال خراسان به اجرای قطعاتی با دوتار پرداخت. پس از آن نیز فیلمی درباره نکوداشت مرحوم محمدرضا سرهنگی به نمایش درآمد که در آن امید روحانی درباره وی صحبت کرد و بخش‌هایی از مجموعه "بچه‌های سرزمین ایران" به نمایش در امد.

با حضور فرشته طائرپور و مرتضی رزاق کریمی از خانواده این مرحوم تقدیر شد و روژان سرهنگی این لوح را دریافت کرد. طائر پور در این ارتباط گفت: حرف زدن درباره شخصی با این همه خاطرات زیاد کار ساده‌ای نیست. روژان عزیز پدر تو خیلی پر انرژی و با حس مثبت بود.

وی با اشاره به خاطراتی درباره همکاری خود با مرحوم سرهنگی عنوان کرد: زمان فیلم "گلنار" وی تازه از فرانسه برگشته بود و به عنوان مدیر تولید با ما همکاری می‌کرد. وی تا آخرین سال‌ها هرگز خسته نبود. او با ارزش‌ترین میراث را برای تو فوژان عزیز و کودکان سرزمین ما به یادگار گذاشت. من به عنوان تهیه‌کننده آثار کودک غبطه می‌خورم به این مجموعه که وی تهیه کرد. امیدوارم مسئولین سینمایی ما قدر این مجموعه را بدانند و فرصتی پیدا شود تا همه بتوانند آن را ببینند.

تهیه کننده "آینه های روبرو" در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: روژان جان! من به آشنایی با پدر تو افتخار می‌کنم . امیدوارم آنقدر عمر کنم که روزی به کارهای تو هم افتخار کنم.

در ادامه مرتضی رزاق کریمی افزود: سال 72 بود که توسط یکی از دوستان در حوزه هنری در دگا فیلم با هم آشنا شدیم. انگیزه بسیار بالا و تجربه بسیار خوبی در او دیدم. ما در ساخت بخش اول مجموعه "کودکان سرزمین ایران" با وی همکاری داشتم. ایشان سری دوم را هم ادامه دادند. دوباره زمان تاسیس انجمن تهیه کنندگان مستند با هم همکاری کردیم.

وی گفت: من از ایشان گذشت یاد گرفتم. او در زمینه فعالیت‌های صنفی و تولید آثار گذشت می‌کرد. او با اینکه شرایط کارگردانی داشت اما این کار را انجام نداد و شرایط را برای دیگران فراهم کرد. او حتی از خانواده خود گذشت و در پایان از جانش هم گذشت.

رزاق کریمی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم سرنوشت تهیه کنندگان ما مثل او نشود و فیلم‌های خوبی از او به یادگار داریم. ما بیش از گذشته در شرایط فعلی به گذشت احتیاج داریم. گذشت از منافع فردی برای حفظ کیان سینما از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. البته باید عنوان که همین مجموعه در زمان خود با حمایت عسگرپور مدیر وقت گروه کودک و نوجوان شبکه دوم ساخته شد.

در ادامه روژان سرسنگی گفت: پدر! ما نتوانستیم فیلم‌های تو را به مقصد برسانیم. متاسفانه سریال "کودکان سرزمین ایران" در لابراتوار صدا و سیما است و می‌دانم می‌خواستی فیلم‌های تو ادامه یابد.

پس از اجرای موسیقی توسط گروه زاگرس، محمد مهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما گفت: از انجمن مستندسازان و تهیه‌کنندگان مستند تشکر می‌کنم که جشن خود را مدیریت کردند خدا را شاکرم که مجموعه‌ای شکل گرفت تا استقلال صنفی را حفظ کنیم.

وی افزود: بعد از هر اتفاق بزرگی درهر جامعه مانند پیرزوی انقلاب و جنگ هشت ساله، دوره‌ای را جامعه طی می‌کند که آرمان گرایی است. که البته این در هر کشور رخ می دهد. جامعه ای در این میان موفق است که درست از آرمان گرایی به واقع‌گرایی گذر کند.

مدیرعامل خانه سینما ادامه داد: در گذر از این راه نخبه‌ها هستند که به جامعه کمک می‌کنند. در میان نخبان، سینماگران نیز حضور دارند. تعامل بین هنرمندان و سیاستمداران را معمولا سینمای مستند است که به دوش می‌کشد. اما تقریبا این فضا در کشور ما به وجود نیامده است. تلاش‌هایی شده و حتی مستندهای خوبی ساخته شده است. ما بیشتر با شعارهایی روبرو می‌شدیم که برگرفته از آرمان‌هایی هستند که با واقع‌گرایی منطق نمی‌شود.

پس از معرفی هیئت داوران، با حضور عزیز ساعتی و شهاب‌الدین عادل دیپلم افتخار بهترین تصویربرداری به حشمت نارنجی و محمد نوری برای فیلم "ارتفاع امید" اهدا شد.همچنین حسن زاهدی دپیلم افتخار یهترین صدا را به مهرشاد ملکوتی به فیلم "خانه فمر خانم" اهدا شد.

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ادامه دارد