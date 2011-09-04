سید حامد عسگریفر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به رقابت 370 گروه نمایشی اعضای مراکز کانون سراسر کشور در مرحلهاستانی بیان داشت: از این مجموع60 گروه به مرحله منطقهای راه یافته تا از میان آنها و در جریان برگزاری جشنواره در پنج منطقه، 10 گروه اصلی توسط گروه داوری جشنواره برای شرکت در مرحله کشوری انتخاب شدهاند.
وی با اشاره به اینکه دو گروه میهمان نیز از کانون استانهای اصفهان و خراسان جنوبی نمایشهای خود را به صورت دو زبانه اجرا میکنند، افزود: یک گروه خارجی نیز از کشور آفریقای جنوبی در این جشنوارهی هنری حضور دارد.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان ادامه داد: آفریقای جنوبی و میهمانانی از کشورهای لبنان و افغانستان در جشنواره حضور دارند و امیدوار هستیم این رویداد فرهنگی دو سالانه بتواند در سالهای آینده به سمت بینالمللی شدن حرکت کند.
وی گشایش مراسم جشنواره را از صبح روز 13 تا عصر روز پایانی یعنی 16 شهریور ماه عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری این جشنواره در تالار استاد فرشچیان اصفهان است و گروههای نمایشی علاوه بر این سالن، در سالن مجتمع کانون این شهر واقع در پل فلزی نمایشهای خود را بر روی صحنه میبرد.
عسگریفر با اشاره به حضور تریلی سیار کانون در اصفهان و اجرای یک نمایش با مضمون ایرانشناسی تصریح کرد: این برنامهها برای کودکان و نوجوانان شهر اصفهان و مناطق محروم آن در هنگامه برپایی جشنواره برگزار میشود.
وی با اشاره به شیوه اطلاع یافتن کودکان و نوجوانان شهر اصفهان گفت: عروسکهای غول پیکر دارا و سارا نیز در همین مدت در این شهر و در میدان امام (ره) و بوستانهای آن کارناوال شادی برپا میکنند تا همگان از برگزاری این جشنواره در شهر خود مطلع شوند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با تاکید بر ضرورت بکارگیری و فراهم کردن تمام امکانات برای برگزاری هرچه بهتر چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی در اصفهان تصریح کرد: نمایشها نیز به لحاظ شیوههای اجرا از تنوع بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه کودکان در مراکز کانون با سادهترین و ارزانترین امکانات موجود دست به تولید تئاتر میزنند، ادامه داد: برآیند حرفهای آن در مقایسه با این فرآیند آموزشی و تربیتی برای کانون از اهمیت کمتری برخوردار است.
عسگریفر از آغاز حرکت آموزش و پرورش برای تولید نمایش در مدارس کشور استقبال و تصریح کرد: اقدام آموزش و پرورش در این زمینه دیرهنگام بوده اما معتقد هستیم نمایش عروسکی به عنوان یک شیوه تربیتی و آموزشی غیرمستقیم میتواند به جریان آموزش مدارس نیز کمک کند.
وی گفت: از سال 1376 تاکنون بیش از 190 گروه در این جشنواره، نمایشهای خود را بر روی صحنه بردهو هم اکنون بسیاری از این گروهها به صورت حرفهای فعالیت کرده و در عین حال کانون همواره در عرصه نمایش عروسکی، بزرگانی را به جامعه معرفی کرده است.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان تاکید کرد: نگاه کانون به نمایش عروسکی نگاهی فرآیند محور بوده و به دلیل عدم اثرات تربیتی و روانشناختی مثبت، قصد ورود بیش از حد کودکان به فضای حرفهای نداشته و با همین نگاه در داوری مراحل استانی و منطقهای جشنواره از کارشناسان مجرب کانون استفاده میشود.
وی به داوری آثار در مرحله منطقهای توسط کارشناسانی چون احمد شهدادی، فرزاد زیدینژاد و محمد علی یزدانشناس اشاره کرد و بیان داشت: کار داوری مرحله کشوری بر عهده حسن دادشکر، علی اکبر حلیمی و رسول فرقدان گذاشته شده است.
عسگریفر گفت: با وجود اعلام آمادگی گروههای خارجی دیگری از کشورهای مختلف برای شرکت در جشنواره، به دلیل مشکل آماده نشدن ویزا یا دیر اعلام کردن درخواست خود امکان حضور پیدا نکردند اما احتمال حضور یک یا دو گروه دیگر نیز تا روزهای باقیمانده وجود دارد.
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