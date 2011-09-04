واگذاری 9 هزار میلیارد تومان سهام معدن در 6 سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری عنوان کرد: تا پیش‌ از سال 84 در مجموع 900میلیارد تومان سهام شرکت‌های معدنی واگذار شده بود.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین گفت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از ابتدا تا پایان سال 83 ، میزان یکهزار و 400 میلیارد تومان سهام شرکتهای تحت پوشش را واگذار کرده بود که این میزان در 6 سال گذشته افزون بر یک هزار 600 میلیارد تومان شد.

غضنفری در ادامه به دیگر اقدامات انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف خروج دولت از تصدی گریها اشاره کرد و گفت: ورود بخش خصوصی به خرید مستقیم گندم از کشاورزان (خرید بیش‌از 2 میلیون تن طی 1.5 سال اخیر) از جمله فعالیتها به شمار می آید.

به گفته وی ، واگذاری بخش عمده‌ای از تامین، ذخیره سازی، توزیع و کنترل و نظارت بر بازار به اصناف ، تشکیل 157 انجمن حمایت از حقوق از مصرف کننده در سراسر کشور با بیش از 80 هزار عضو برای نخستین بار در دولت دهم با هدف توانمند سازی بخش خصوصی صورت گرفته است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین یادآور شد: تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن کشور و استان ها با عضویت بیش از 23 هزار عضو از جمله اقدامات انجام شده محسوب می شود.

به گفته وی ، هدف‌گذاری واگذاری شرکتهای دولتی و عمده صنایع و معادن و بازرگانی جهت بهره برداری بخش خصوصی و کلیه امور تصدیگری قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که در برنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیش بینی شده است.

غضنفری در پایان با تاکید بر تداوم واگذاریها به بخش خصوصی عنوان داشت : البته باید این موضوع مهم را از یاد نبریم که توانمندسازیها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه تولید و تجارت برای پذیرفتن مسئولیتهای بیشتر از فقط پرداختن به امر واگذاریها مهم تر است.