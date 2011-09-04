60 درصد اعتبارات عمرانی کردستان در سال جاری تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری 157 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان کردستان اختصاص داده شده است که 20 درصد از این مبلغ برای توزیع در شهرستانها و فصل های مختلف به شورای برنامه ریزی استان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در این شورا تصمیم بر آن است که پروژه های نیمه تمام در اولویت قرار بگیرد، گفت: پروژه های استانی در مرحله اول 37 میلیارد اعتبار دارند و انتظار می رود که در راستای تسریع در بهره برداری از پروژه های نیمه تمام اقدام لازم از سوی مدیران ادارات و سازمان های دولتی انجام شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: با توجه به اینکه بقیه پروژه ها بر اساس درصدهای باقیمانده بررسی خواهند شد، 20 درصدی که در این شورا تصمیم گیری می شود به ساخت پروژه های استانی، تعمیر ادارات کل تمام سازمان ها، مطالعات طرح آمایش استان، معرفی آثار تاریخی، بهداشت و سلامت، تعمیر زندان ها، صنعت و معدن، راه و ترابری و خرید کلیه ادوات و ماشین آلات اداری است.

ازهاری یادآور شد: در بحث آموزش صنایع دستی و آموزش فرش برای پیشبرد توسعه و ترویج فرش دستباف اعتبار ویژه ای تخصیص داده شده است و انتظار می رود که سازمان های متولی در این دو بخش با برنامه ریزی مناسب و جذب به موقع این اعتبارات زمینه را برای توسعه این بخشها فراهم کنند.

وی با اشاره به اعتبارات تخصیص داده شده دو فصل انرزی در قالب بودجه سال جاری در استان کردستان عنوان کرد: توسعه شبکه فشار قوی و ایجاد روشنایی برای معابر چه در روستا و چه در بین جاده ها اجباری است و برای این منظور نیز اعتبار مناسبی در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان با بیان اینکه مسئولان تا جایی که می توانند از اعتبارات در پیشبرد توسعه و تکمیل پروژه ها استفاده کنند، گفت: با پیگیری های مستمر استاندار کردستان و تمام سازمان ها انتظار می رود که این بودجه بتواند تا اندکی از مشکلات استان را پوشش دهد.