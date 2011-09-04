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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۹

یک میلیون نفر از حمایتهای کوتاه‌مدت تأمین اجتماعی بهره‌مند شدند

یک میلیون نفر از حمایتهای کوتاه‌مدت تأمین اجتماعی بهره‌مند شدند

یک‌میلیون و 251 هزار و 511 نفر از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در سال گذشته از حمایت‌های کوتاه‌مدت این سازمان استفاده کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، در سال گذشته 485 هزار و 208 نفر کمک هزینه تجهیزات و لوازم درمانی، 38 هزار و 207 نفر کمک هزینه به بازماندگان بیمه‌شده، 96 هزار و 988 نفر کمک هزینه ازدواج و 93 هزار و 636 نفر کمک هزینه بارداری از این سازمان دریافت کردند.

همچنین به 506 هزار و 49 نفر غرامت دستمزد ایام بیماری، یکهزار و 706 نفر غرامت نقص عضو و 29 هزار و 717 نفر کمک هزینه سفر بیماران از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی طی یکسال گذشته پرداخت شده است.
 

کد مطلب 1398585

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