به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قدسیه با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره تئاتر جوان در مهرماه بیان داشت: جشنواره تئاتر جوان که فراخوان خود را در اردیبهشت‌ماه ارائه داده سومین دوره خود را در مهرماه سال جاری از روزهای 9 تا 15 مهرماه در تالار سوره اصفهان برگزار می‌کند.

وی اضافه کرد: مهلت ارسال آثار به این جشنواره در بخش صحنه‌ای و خیابانی و نمایشنامه خوانی ( 10 تیرماه ) به پایان رسیده اما مهلت ارسال آثار در بخش نمایشنامه‌نویسی تا 17 شهریورماه ادامه دارد و امیدواریم که علاقه‌مندان در این بخش نیز بتوانند آثار خود را تا فرصت باقیمانده به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری ادامه داد: با توجه به برگزاری سومین جشنواره تئاتر جوان در مهرماه سال جاری، بازبینی آثار در 12 شهریورماه آغاز می‌شود.

وی افزود: 140 نمایشنامه در بخش صحنه‌ای، 12 طرح در بخش خیابانی و 15 نمایشنامه در بخش نمایشنامه خوانی به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده و از میان 140 نمایشنامه در بخش صحنه‌ای پس از بازخوانی تعداد40 نمایشنامه تصویب شد که در حال حاضر گروه‌های تئاتری مختلف در حال تمرین این نمایشها برای بازبینی هستند.

قدسیه با اشاره به استقبال شهرستانها از این جشنواره تصریح کرد: دو شهرستان نجف آباد و کاشان از شهرستانهایی بودند که از این جشنواره به خوبی استقبال کردند.