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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

نمایشگاه طراحی "مرکب سیاه" در نیشابور بر پا شد

نمایشگاه طراحی "مرکب سیاه" در نیشابور بر پا شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری اداره ارشاد اسلامی نیشابور از برپایی نمایشگاه طراحی "مرکب سیاه" در این شهرستان خبر داد.

حمید رضا آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه "مرکب سیاه" مجموعه آثار هنرمند نیشابوری سید رضا طالبی است که 22 اثر طراحی در معرض دید عموم قرار داده است.

آتشی در خصوص این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه طرح های گرافیکی با موضوع انسان که با استفاده از آب مرکب و قلم فلزی به سبک رئالیسم طراحی شده است.

وی در خصوص سوابق این هنرمند نیشابوری بیان داشت: وی دارای 10 سال سابقه فعالیت در رشته نقاشی و طراحی است و در حال حاضر دانش آموخته کارشناسی رشته نگارگری "نقاشی ایرانی" دانشگاه هنر شاهد تهران است.

وی عنوان داشت: برپایی نمایشگاه و دیدن زیبایی هنر طراحی ایجاد اتکاء به نفس و احساس توانمندی همراه با رشد فکری را در مخاطب به وجود می آورد و همچنین آثار مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، نمایشگاه "کتاب به روایت طرح" 12 لغایت 17 شهریور جاری از ساعت 9 الی 12 صبح و 5 الی 8 بعدازظهر در نگارخانه کمال الملک برای بازدید عموم بر پا است.

کد مطلب 1398587

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