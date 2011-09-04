دومین کنگره دانشجویان علوم پزشکی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عسگری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروزه در دنیایی به سر می بریم که گسترش، توسعه و تولید علم با سرعت زیاد در حال پیشرفت است به نحوی که در باور انسان نمی گنجد و ایران اسلامی نیز در نیل به این اهداف پیشگام بوده و هر روز بیش از گذشته به قله های بلند علم و دانش نزدیک می شود که موفقیتهای چشمگیر در نظام سلامت در عرصه بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی نمونه هایی از این پیشرفت جوانان ایرانی است.

وی افزود: دومین کنگره ملی - بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران، سه شنبه 15 شهریور به مدت سه روز در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.

دبیر کل دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران اضافه کرد: این کنگره با استناد به تجربیات کنگره‌های قبل و همکاری دبیرخانه دائمی کنگره، در اصفهان برگزار می شود.

وی در مورد اهداف برگزاری این کنگره گفت: این کنگره با هدف ارتقای سطح علمی و توانمند سازی دانشجویان، ارائه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی و هم اندیشی پژوهشگران، اساتید، فرهنگیان و دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می ‌شود و دانشجویان فرصت خودباوری، شکوفایی و درخشش پیدا می کنند.

عسگری با اشاره به اینکه در این کنگره رکورد ارائه و پذیرش مقاله در سطح ملی و دانشجویی شکسته شد، تصریح کرد: دو هزار و 471 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که از این میان 800 مقاله پذیرش شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از این مقالات در طول برگزاری کنگره به صورت سخنرانی و تعدادی به صورت اوراق ارائه می شود.

دبیر کل دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران یادآور شد: معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای شورای سیاستگزاری کمیته کشوری تحقیقات دانشجویان و افرادی که مقالات آنان در دبیرخانه این همایش پذیرفته شده، در دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی حضور می یابند.

وی بیان داشت: افتتاحیه این کنگره، سه شنبه 15 شهریورماه با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر شمس اردکانی، دکتر ولایتی، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و دانشجویان و نخبگان علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌شود.

عسگری اظهار داشت: امید است با فراهم کردن محیطی جذاب و علمی، زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه نتایج پژوهش های مختلف دانشجویی به وجود آید تا گسترش همکاری های علمی و پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی باشیم.