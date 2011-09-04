در گفتگو با مهر عنوان شد: برخورد قضایی با شبهه افکنی در مسلمات دینی/ ایجاد شبهه جرم فقهی است

آیت الله مهدی هادوی تهرانی مدرس عالی درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مباحثی که اخیرا در مورد جایگاه حجاب در قرآن مطرح شده است گفت: برخی مفاهیم دینی جزو ضرورت محسوب می شوند به گونه ای که همه مذاهب اسلامی در آن با هم توافق دارند.

وی یادآور شد: اینگونه مفاهیم فراتر از ادله ای که در قرآن یا در روایات و یا در تاریخ برای آن وجود دارد به عنوان یک باور عمومی در میان مسلمانان پذیرفته شده و به عنوان یک مشخصه اسلامی مطرح است مثل حرمت ربا یا شرب خمر که در آیات قرآن هم بدان اشاره شده و جزو ضروریات و مسلمات اسلام محسوب می شود.

وجوب حجاب جزو مسلمات دین اسلام است

وی افزود: مسئله وجوب حجاب نیز جزو همین مسلمات اسلامی است و همه مذاهب اسلامی بر آن توافق دارند و جای شک و تردید نیست البته در قرآن آیاتی وجود دارد که بر این مسئله به صراحت امر کرده است از جمله آیه 31 سوره نور که خداوند متعال در این آیه مجموعه ای از وظایف را برای زنان بیان می فرماید از جمله این وظایف ... لایبدین زینتهن... زینتهای خودشان را نباید اظهار کنند... الا ما ظهر منها...مگر آن مقداری که به صورت طبیعی آشکار است و در ادامه می فرماید... ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن... که باید آن روسری ها را بر روی سینه های خود بیندازند.



رئیس مؤسسه رواق حکمت تصریح کرد: همچنین در آیه 59 سوره احزاب خداوند، خطاب به پیامبر می فرماید "َا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ... " ذیل این تعابیر قرآنی روایات بیان شده است و اگر ما در تاریخ به سنت پیامبر و بعد در دوران اهل بیت توجه کنیم می بینیم که مسئله حجاب در میان زنان مسلمان مسئله مسلمی بوده است.



انکار مسلمات دین اسلامی می تواند از نظر فقهی یک جرم سنگین محسوب شود



آیت الله هادوی تهرانی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای حجاب به عنوان یک سنت اسلامی یادآور شد: حجاب بعد از انقلاب اسلامی در ایران و در جهان اسلام به عنوان یک سنت اسلامی احیا شد و آنچه به عنوان حجاب بعد از انقلاب اسلامی در سطح دنیا مطرح است نوعی بازگشت به ارزشهای اسلامی محسوب می شود. اگر امروز در جهان غرب مسلمانان به دنبال حجاب هستند و غرب با آن مقابله می کند به این دلیل است که حجاب به عنوان نمادی از ارزشها و تمدن اسلامی مطرح است.



وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای شخصی در مورد جایگاه حجاب در قرآن تصریح کرد: در این فضایی که حتی مخالفان اسلام می دانند که حجاب یک آموزه اسلامی است وقتی مسئله ای مثل حجاب مورد تردید قرار می گیرد باید این اظهار نظرها مورد بررسی قرار گیرد چراکه این نوع سخنان می تواند از نظر فقهی یک جرم سنگین محسوب شود.



این مدرس عالی حوزه علمیه قم تأکید کرد: باید از سوی مراجع قضایی پیگیری شود چون کسانی که در مورد حجاب چنین شبهه افکنی می کنند در مقابل یک ضرورت اسلامی ایستادگی کردند و برخی فقها بر این نظر هستند که اگر کسی مباحث ضروری اسلام را مورد انکار قرار دهد مستلزم خروج از دین تلقی شود که باید البته بر این مسئله رسیدگی دقیقتری صورت گیرد که آیا چنین مسئله ای بوده یا خیر.



ایجاد شبهه درباره ضروریات دین از مصادیق ایجاد ناامنی است



وی افزود: ضمن اینکه ایجاد شبهه نسبت به یک مفهوم مسلم دینی در فضای ذهنی فرهنگ عمومی جامعه می تواند از مصادیق ایجاد ناامنی تلقی شود و بر روی برخی مبانی فقهی که مسئله محاربه را توسعه می دهد این ناامنی فرهنگی می تواند مورد دقت قرار گیرد و حداقل حتی اگر این عملی که اتفاق افتاده جزو اعمالی باشد که حدود خاص شرعی برای آن تعیین نشده باشد، بدون شک این عمل، عملی است که مستحق تعزیر است و با افرادی که چنین مطالبی را اشاعه می دهند باید برخورد حقوقی و قانونی شود.



وی با اشاره به جایگاه حجاب در میان مردم مسلمان ایران تصریح کرد: مردم ایران افراد آگاه و فرهیخته ای هستند و اکثر کسانی که حجاب را به عنوان پوشش خود انتخاب کردند از روی آگاهی و شناخت بوده است البته ممکن است اقلیتی هم وجود داشته باشند که به دلیل الزام قانونی حجاب را استفاده می کنند اما بسیاری از کسانی که در ایران زندگی می کنند حجاب را به عنوان گزینه ای برتر و با آگاهی و به عنوان نمادی از دینداری خود انتخاب کرده اند .



لزوم تبیین منافع حجاب/ روایت عضو مجلس عوام انگلیس از جایگاه زن در ایران



آیت الله هادوی تهرانی با تأکید بر اینکه هیچ شکی در مورد وجوب حجاب در میان مسلمانان وجود ندارد، افزود: بیشتر زنان آگاهانه و با شناخت به حجاب به عنوان یک ارزش اسلامی توجه دارند اما اگر در بین برخی تردیدی نسبت به حجاب وجود دارد باید از ابعاد مختلف بررسی شود، شاید گروهی بر اثر برخی شبهات توهم این را داشته باشند که مسئله حجاب مسئله برگرفته از منابع متقن دینی نیست که برای چنین اشخاصی باید مسئله حجاب را بر اساس منابع دینی توضیح داد که به نظرم چنین تردیدی بسیار کم است.



وی بر لزوم تبیین منافع حجاب به عنوان یک حکم شرعی تأکید کرد و افزود: بزرگترین منفعت حجاب که ما آن را در جامعه اسلامی داریم و شاید به دلیل بودن در متن، کمتر بدان توجه می کنیم امنیت عمومی است که در پرتو حجاب برای زنان و نیز مجموعه جامعه فراهم می شود.



وی با اشاره به مقاله منتشر شده یکی از زنان عضو مجلس عوام انگلستان در روزنامه گاردین که حاصل سفر وی به ایران بود، گفت: یکی از نکته هایی که خانم در این مقاله بدان تأکید دارد این است که زن ایرانی از چه امنیت و احترامی برخوردار است که به هیچ وجه این امنیت و احترام در جامعه غربی به ویژه در انگلیس وجود ندارد. این خانم در این مقاله می نویسد در حالیکه در ایران زنان با آرامش کامل می توانند در نیمه های شب در خیابان حضور داشته باشند هیچ زن غربی جرأت نمی کند با تاریکی شب به راحتی در خیابان حرکت کند.



برخی ناامنی های اجتماعی سالهای اخیر ناشی از عدم رعایت حجاب است



مدرس عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: این فضایی که برای زن در ایران وجود دارد یکی از آثار حفظ حجاب است و اگر برخی ناامنی های اجتماعی سالهای اخیر ریشه یابی شوند متوجه می شویم یکی از دلایل آن تضعیف حجاب در بخشی از جامعه است یعنی برخی با عدم رعایت حجاب و با ایحاد یک فضای ناامن فرهنگی زمینه یک جرم اجتماعی را فراهم کردند. بنابراین باید جامعه خود را با آثار و منافع عینی حجاب بیشتر آشنا کنیم و مضرات تضعیف حجاب را که الان در جامعه غرب وجود دارد را نیز بیان کنیم.



وی افزود: کسانی که از نزدیک غرب را دیدند می دانند در جامعه غرب زن چه جایگاه تأسفباری دارد آمار خشونتها نسبت به زنان در انگلیس و اسپانیا نشان می دهد که چقدر زن مورد بی احترامی و هجوم در خانواده و بیرون قرار می گیرد و یک بخش مهم این بی احترامی و ظلم به دلیل نبود عفت عمومی است و مبدأ شکسته شدن حریم عفت عمومی از بین رفتن حجاب است و این باعث شده جایگاه زن در تمدن غرب تضعیف شود که به دنبال آن با تضعیف خانواده در غرب مواجه هستیم.