23 هزار کنتور خراب در خوزستان تعویض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پویا با اشاره به اینکه ساماندهی کنتورهای خراب و مشترکان غیر مجاز از اهداف کلان شرکت برای رسیدن به وضعیت مطلوب شبکه است، اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب در این راستا تمام امکانات و نیروی کاری خود را برای رفاه حال مردم به کار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در آغاز سال 23 هزار کنتور خراب در استان موجود بود که تا کنون بیش از 15 هزار مورد آن تعویض و به زودی حدود هشت هزار مورد دیگر نیز تعویض خواهند شد.



رئیس هئیت مدیره آبفای خوزستان ادامه داد: در سال گذشته نیز بیش از 61 هزار کنتور خراب در سطح شهرهای خوزستان تعویض شد و خوشبختانه با این اقدام تا حد زیادی پرت آب در سطح استان کاهش یافت.



پویا تاکید کرد: در صورت درخواست مشترکین، تفکیک کنتورهای مشترک خانوارها به صورت مشارکتی انجام خواهد شد.

همچنین در خبری دیگر معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آبفای خوزستان پروژه های تحقیقاتی سال جاری را اعلام کرد.



علیرضا قرینه مهمترین پروژه ها تحقیقاتی شرکت آبفای استان را طرح ریزی مدیریت استراتژیک، تبیین نقشه راه تحقیقات، تبیین متغیرهای دخیل در سود و زیان شرکت و یافتن نقطه بهینه تولید عنوان کرد.



وی، امکان سنجی فنی و اقتصادی به کارگیری پمپهای خورشیدی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت آب و فاضلاب، یکپارچه سازی مدل هیدرولیکی و اطلاعات آنلاین اندازه گیری شده از طریق سیستم اسکادا و مستند سازی کاربرد فناوری نانوتکنولوژی را از دیگر پروژه های تحقیقاتی این شرکت اعلام کرد.



این پروژه ها توسط وزارت نیرو تایید و به شرکت آبفا خوزستان ابلاغ شده است.