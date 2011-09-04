اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، پینگ‌پنگ‌ باز همدانی در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی با وجود عدم شرکت در مسابقات چهار پله سقوط کرد.

فدراسیون جهانی پینگ‌پنگ رده‌بندی ماه سپتامبر را اعلام کرد و در این رنکینگ علیرضا ملارجبی با وجود عدم حضور در مسابقات بین‌المللی چهار پله نسبت به ماه گذشته نزول پیدا کرد.

ملارجبی که در رنگینگ ماه گذشته در 872 جهان بود این بار به 876 تنزل پیدا کرد.

این پینگ پنگ باز همدانی عضو تیم های ملی جوانان، امید و بزرگسالان کشور است و هفته گذشته در مسابقات آسیایی موفق ظاهر نشد.

داور همدانی رئیس کمیته داوران فدراسیون تنیس شد

طی حکمی از سوی مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس، سید عادل برقعی داور نشان برنز بین الملی و رئیس هیئت تنیس استان همدان به عنوان رئیس کمیته داوران این فدراسیون منصوب شد.

در حکم وی تلاش برای بکارگیری تمامی ظرفیت و توانایی داوران بین المللی و ملی کشور و هماهنگی با تمامی ارکان فدراسیون تنیس کشور تاکید شده است.

عادل برقعی از داوران فعال در مسابقات مختلف جهانی است و رقابت های مهمی از جمله ویمبلدون را قضاوت کرده است.

صمدیان رئیس آکادمی فوتبال باشگاه پاس همدان شد

بابک صمدیان طی حکمی از سوی مدیر عامل باشگاه پاس همدان به ریاست آکادمی فوتبال پاس منصوب شد.

همچنین، پس از حضور فراز کمالوند در راس کادر فنی تیم فوتبال پاس همدان و همکاری قابل قبول مدیر آکادمی فوتبال پاس همدان با وی، این مربی با تأیید عباس صوفی رسماً به عنوان مربی تیم فوتبال بزرگسالان پاس معرفی شد.

محمد تقی رحیمی نیز طی حکمی از سوی مدیر عامل باشگاه پاس همدان به سمت مدیر میهمانسرای پاس و مدیر ورزشگاه ملت منصوب شد.

وی پیش از این مسوول کمیته باشگاه های استان و کمیته تشریفات مسابقات بین المللی هیئت فوتبال استان همدان بود و در حال حاضر نیز با حفظ سمت ریاست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی به عنوان رئیس میهمانسرای پاس و ورزشگاه ملت معرفی شد.

گودرزی در ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد قرار گرفت

با اعلام نایب رئیس و مدیر تیمهای ملی کشتی، ترکیب تیمهای ملی کشتی برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه مشخص شد.

ترکیب تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابتهای جهانی ترکیه اعلام شد که در وزن 74 کیلوگرم حضور "صادق گودرزی" به عنوان کشتی گیر آزاد از همدان قطعی شد.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 20 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول برگزار می شود.

برگزاری مسابقه پرش با اسب در همدان

یک دوره مسابقه پرش با اسب با حضور 18 سوارکار از باشگاه های سوارکاری آذرخش، اکباتان و ابن سینا در رده سنی جوانان در همدان برگزار شد که در دو راند سوارکاران به رقابت پرداختند

در رده D1 رضا شکری با اسب گاین بوی مقام اول، مهدی حمزه ای با اسب فونوگراف با 8 خطا مقام دوم و رضا شکری با اسب با لمون با 12 خطا در جایگاه سوم قرا گرفت.