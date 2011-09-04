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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

توانمندسازی بسیجیان نیشابور در فضای مجازی آغاز شد

توانمندسازی بسیجیان نیشابور در فضای مجازی آغاز شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور از شروع نخستین کارگاه آموزشی توانمندسازی بسیجیان در فضای مجازی در این شهرستان خبر داد.

محمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه آموزشی به مدت یک هفته در فضای مجازی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این کارگاه شامل بخش‌هایی چون سخنرانی استاد رائفی‌پور با موضوع جنگ نرم در فضای مجازی، کلاس آموزشی آشنایی کلی با مبحث وبلاگ‌نویسی و خیانت‌ها در اینترنت، کلاس آموزشی امنیت در شبکه و آشنایی با شبکه‌های اجتماعی "فیس بوک" چت‌روم ها، است.

وی ادامه داد: برای افراد شرکت‌کننده در این کارگاه آموزشی کلاس‌‌های رایگان عملی وبلاگ‌نویسی بعد از اتمام کارگاه برگزار می‌شود.

وی در مورد استفاده رایگان از کافی‌نت بسیج، تصریح کرد: بسیجیان برادر در روزهای فرد و بسیجیان خواهر در روزهای زوج می‌توانند از خدمات رایگان  کافی‌نت مستقر در کانون بسیج جوانان نیشابور بهره‌مند شوند.

کد مطلب 1398599

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