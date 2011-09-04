توانمندسازی بسیجیان نیشابور در فضای مجازی آغاز شد

محمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه آموزشی به مدت یک هفته در فضای مجازی برگزار می شود.
وی اظهار داشت: این کارگاه شامل بخشهایی چون سخنرانی استاد رائفیپور با موضوع جنگ نرم در فضای مجازی، کلاس آموزشی آشنایی کلی با مبحث وبلاگنویسی و خیانتها در اینترنت، کلاس آموزشی امنیت در شبکه و آشنایی با شبکههای اجتماعی "فیس بوک" چتروم ها، است.
وی ادامه داد: برای افراد شرکتکننده در این کارگاه آموزشی کلاسهای رایگان عملی وبلاگنویسی بعد از اتمام کارگاه برگزار میشود.
وی در مورد استفاده رایگان از کافینت بسیج، تصریح کرد: بسیجیان برادر در روزهای فرد و بسیجیان خواهر در روزهای زوج میتوانند از خدمات رایگان کافینت مستقر در کانون بسیج جوانان نیشابور بهرهمند شوند.
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